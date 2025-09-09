الأربعاء 10 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
71 قتيلاً بهجوم إرهابي في الكونغو الديموقراطية

10 سبتمبر 2025 01:55

(كينشاسا) (وكالات) 

قتل مسلحون على صلة بتنظيم «داعش» 71 شخصاً على الأقل في هجوم وقع ليلاً في شرق جمهورية الكونغو الديمقراطية، بحسب ما أفادت مصادر محلية وأمنية أمس.
وهاجمت مجموعة إرهابية بايعت تنظيم «داعش»، قرية نتويو في مقاطعة شمال كيفو أثناء جنازة، بحسب المصادر. 
وقال ماكير سيفيكونولا، المسؤول المحلي في منطقة بابيري التي تقع نتويو ضمن نطاقها في تصريحات صحفية: إن الحصيلة في الوقت الراهن 71 قتيلاً. وأفادت مصادر أمنية بالحصيلة نفسها.
وقال صامويل كافيني، وهو قيادي في المجتمع المدني: إن غالبية الأشخاص الذين قتلوا كانوا يشاركون في جنازة، مشيراً إلى إحراق 14 منزلاً على الأقل في الهجوم.
ولفت كافيني إلى أن بعضاً من الضحايا أُحرقوا أحياء في منازلهم، وقُتل آخرون بالرصاص أثناء محاولتهم الفرار، مشيراً إلى أن الإرهابيين أصابوا أربعة أشخاص آخرين بجروح.

