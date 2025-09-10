الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

"الوزاري العربي" يدين الاعتداء الإسرائيلي على قطر

شعار جامعة الدول العربية
10 سبتمبر 2025 07:50

 أعرب مجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري عن إدانته الشديدة للاعتداء الإسرائيلي الغاشم على العاصمة القطرية الدوحة.

وأكد المجلس في بيان صدر اليوم رفضه المطلق وإدانته بأشد العبارات لهذا الاعتداء الإسرائيلي، واصفًا إياه بأنه انتهاك جسيم لسيادة دولة عربية وتصعيد خطير يهدد الأمن والسلم الدوليين، محذراً من مغبة الخطوات التصعيدية الإسرائيلية التي تضع أمن واستقرار المنطقة على المحك.

أخبار ذات صلة
الدوحة تستضيف قمة عربية إسلامية طارئة لمناقشة الهجوم الإسرائيلي
الإمارات: العدوان الإسرائيلي على قطر مساس مباشر بأمن الأمة العربية

كما أعرب المجلس عن تضامنه الكامل مع دولة قطر ودعمه لأي إجراءات تتخذها لحماية أمنها وسيادتها وسلامة مواطنيها وأراضيها، مطالبا المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته القانونية والأخلاقية، وإلزام إسرائيل بوقف تصعيدها الخطير في المنطقة واحترام قواعد القانون الدولي وقرارات الشرعية الدولية.

المصدر: وام
الوزاري العربي
قطر
آخر الأخبار
إنتر يستغل ظروف روما «القهرية» ويغازل كونيه
الرياضة
إنتر يستغل ظروف روما «القهرية» ويغازل كونيه
اليوم 15:54
بوجاتشر يجدد الدوافع قبل «مونديال الدراجات»
الرياضة
بوجاتشر يجدد الدوافع قبل «مونديال الدراجات»
اليوم 15:51
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
الرياضة
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
اليوم 15:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 15:30
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
الأخبار العالمية
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
اليوم 15:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©