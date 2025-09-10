الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

قاضية أميركية تعلّق مؤقتاً إقالة عضوة الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك

قاضية أميركية تعلّق مؤقتاً إقالة عضوة الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك
10 سبتمبر 2025 08:14

علّقت قاضية أميركية الثلاثاء مؤقتاً إقالة عضوة مجلس الاحتياطي الفدرالي ليزا كوك التي طعنت أمام القضاء بقرار الرئيس دونالد ترامب إقصاءها من البنك المركزي.

ووافقت القاضية الفدرالية في واشنطن جيا كوب على طلب كوك إصدار أمر يقضي بإبقائها في مجلس الاحتياطي الفدرالي في الوقت الراهن ريثما يتمّ البتّ في أساس دعواها القضائية، في قرار يأتي قبل أسبوع واحد فقط من الاجتماع المقبل للبنك بشأن أسعار الفائدة والذي يترقّبه الكثيرون.

وقبل أسبوعين أمر ترامب بإقالة كوك "بأثر فوري" بشأن رهن عقاري، في خطوة تزيد الضغوط التي يمارسها الملياردير الجمهوري على المؤسسة النقدية المستقلة.

وفي الولايات المتّحدة يتمتّع الرئيس بصلاحيات محدودة لإقالة مسؤولي البنك المركزي، وقد قضت المحكمة العليا أخيرا بأنّه لا يمكن عزل مسؤولي الاحتياطي الفدرالي إلا "لسبب وجيه"، وهو ما يمكن تفسيره بأنه يعني ارتكابهم مخالفة. 

والوثيقة التي استند إليها الرئيس الجمهوري في تبريره خطوته هذه هي إحالة جنائية صادرة عن مدير الوكالة الفدرالية لتمويل الإسكان وموجّهة إلى وزيرة العدل بام بوندي.

أخبار ذات صلة
ترامب: محادثات مرتقبة مع مودي بشأن العلاقات التجارية
ترامب: قرار التحرك في شيكاغو سيصدر خلال الأيام المقبلة
المصدر: وكالات
الولايات المتحدة الأميركية
البنك المركزي الأميركي
مجلس الاحتياطي الفدرالي
آخر الأخبار
إنتر يستغل ظروف روما «القهرية» ويغازل كونيه
الرياضة
إنتر يستغل ظروف روما «القهرية» ويغازل كونيه
اليوم 15:54
بوجاتشر يجدد الدوافع قبل «مونديال الدراجات»
الرياضة
بوجاتشر يجدد الدوافع قبل «مونديال الدراجات»
اليوم 15:51
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
الرياضة
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
اليوم 15:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 15:30
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
الأخبار العالمية
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
اليوم 15:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©