الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

المفوضية الأوروبية تدعو إلى وضع حد للسن من أجل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي

رئيسة المفوضية الأوروبية تلقي خطاب حالة الاتحاد الأوروبي أمام البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورج الفرنسية
10 سبتمبر 2025 16:13

أعربت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، اليوم الأربعاء، عن تأييدها لوضع حد للسن من أجل استخدام وسائل التواصل الاجتماعي داخل الاتحاد الأوروبي.
وقالت فون دير لاين في كلمة ألقتها أمام البرلمان الأوروبي بمدينة ستراسبورج الفرنسية، إنها ستقوم بتكليف مجموعة من الخبراء بحلول نهاية العام لتقديم المشورة بشأن أفضل السبل.
وقالت فون دير لاين لنواب البرلمان في الاتحاد الأوروبي: "كما كان في أيامي، كنا كمجتمع نعلم أطفالنا أنه غير مسموح  بمشاهدة المحتوى الخاص بالبالغين حتى سن معينة، أعتقد أن الوقت قد حان للتفكير في فعل نفس الشيء بالنسبة لوسائل التواصل الاجتماعي".
وأضافت: "أشعر بقلق الآباء الذين يبذلون قصارى جهدهم للحفاظ على سلامة أطفالهم. هؤلاء الآباء يخشون من أن يتعرض أطفالهم إلى مخاطر واسعة النطاق بمجرد نقرة على الهاتف".

المصدر: وكالات
وسائل التواصل الاجتماعي
فون دير لاين
المفوضية الأوروبية
