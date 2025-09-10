الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يتسلم مهامه في ظل الاحتجاجات

رئيس الوزراء الفرنسي المنتهية ولايته فرانسوا بايرو (يسار) يرافقه رئيس الوزراء الفرنسي المعين حديثاً سيباستيان ليكورنو (يمين)
10 سبتمبر 2025 15:47

انطلقت في فرنسا، اليوم الأربعاء احتجاجات كبيرة، تزامناً مع تسلم وزير الجيوش سيباستيان ليكورنو الذي كلّفه إيمانويل ماكرون تشكيل حكومة جديدة، مهامه.
وتعهّد رئيس الوزراء الفرنسي الجديد سيباستيان لوكورنو الأربعاء إجراء تغييرات عميقة لدى توليه منصبه خلفا لفرنسوا بايرو الذي قدم استقالته بعد تصويت حجب الثقة عنه في البرلمان.
وفي الكلمة التي ألقاها خلال المراسم، تعهّد لوكورنو إيجاد سبل "أكثر ابتكارا" للتعاون مع أحزاب المعارضة فيما يشكّل حكومته سعيا لإنهاء الأزمة السياسية في فرنسا مؤكدا أن "لا طريق مستحيلا".
وتجمّع متظاهرون في مختلف أنحاء البلاد منذ صباح الأربعاء، مع نشر 80 ألف شرطي للحفاظ على النظام.
وكان وزير الداخلية برونو روتايو حذّر المتظاهرين من أنه لن يكون هناك "أي تسامح" مع الأعمال العنيفة أو عمليات إغلاق أماكن رئيسية.
وكلّف الرئيس الفرنسي الثلاثاء لوكورنو غداة حجب الجمعية الوطنية الثقة عن حكومة فرنسوا بايرو، ليصبح سابع رئيس للوزراء في عهد ماكرون، والخامس منذ بداية ولايته الثانية في العام 2022. 

