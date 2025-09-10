20 ألف منزل بدون كهرباء ببرلين جراء حريق

ما زال نحو 20 ألف منزل وشركة على أطراف برلين من دون كهرباء حتى صباح الأربعاء، بعد أكثر من 24 ساعة على اندلاع حريق في برجين للكهرباء، وفقاً لشركة توزيع الكهرباء.

وتشتبه الشرطة في أن الحريق الذي وقع فجر الثلاثاء في حي يوهانيستال جنوب شرق العاصمة الألمانية، كان متعمدا.

وانقطع التيار الكهربائي في الساعات الأولى عن 50 ألف منزل وشركة.

وطُلب من المشتركين الذين عاد التيار الكهربائي لديهم إلى استهلاك الكهرباء "بأقل قدر ممكن" حتى استعادة الشبكة بالكامل، وفقا للمتحدث باسم شركة توزيع الكهرباء "شترومنتس برلين" هنريك بوستر، مشدداً على ضرورة تجنب استخدام الأفران التي تستهلك طاقة عالية.

وأعربت الشركة في بيان عن أملها في أن "يعود التيار الكهربائي للجميع بحلول مساء الخميس".

وأدى تلف الكابلات أثناء الحريق إلى تعطيلها، ما اضطر الشركة لاستخراج الكابلات المدفونة لإعادة توصيل الشبكة، في عملية طويلة ومعقدة.

ونظراً لاحتمال انقطاع رقم الطوارئ 112 في بعض المناطق، فتحت فرق الإطفاء نحو 15 مركز استقبال لتقييم الحالات الطارئة.

ونقل رجال الإطفاء بعض المرضى من دور الرعاية إلى مستشفيات قريبة.

وكانت 12 مدرسة مغلقة صباح الأربعاء بسبب انقطاع الكهرباء، إضافة إلى توقف خطوط ترام عدة.