باكستان تعلق الدراسة في كراتشي

كراتشي (وكالات)



أوقفت السلطات في مدينة كراتشي الباكستانية الدراسة بجميع المؤسسات التعليمية، أمس، وسط استمرار هطول أمطار موسمية. وطبقاً لإشعار صادر عن مفوض كراتشي، تم اتخاذ القرار نظراً لأنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة وهبوب رياح وسقوط أمطار رعدية في المدينة. وينطبق الإغلاق على المؤسسات العامة والخاصة الواقعة ضمن نطاق اختصاص كراتشي، حسب صحيفة ذا نيوز الباكستانية أمس.

في الأثناء، تصارع السلطات الباكستانية الوقت لإنقاذ ما لا يقل عن 1.6 مليون شخص يواجهون خطورة الفيضانات الغامرة، وذلك في ظل استمرار فيضان الأنهار التي ارتفع منسوب المياه بها في القرى، حسبما قال مسؤولون والأمم المتحدة أمس. وقالت وكالة إدارة الكوارث: إن ارتفاع منسوب المياه في الأنهار والفيضانات الغامرة والانهيارات الأرضية الناجمة عن هطول أمطار موسمية غزيرة وفيضان البحيرات الجليدية أسفرا عن مقتل 928 شخصاً منذ يونيو الماضي.

وقال مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية: إن نحو 1.6 مليون شخص يواجهون خطورة الفيضانات الغامرة، وربما يحتاجون لنقلهم أو إنقاذهم، وذلك بعدما وصل فيضان الأنهار إلى إقليم السند بجنوب البلاد.

وقال رئيس وزراء الإقليم: «لقد قمنا بإجلاء نحو 200 ألف شخص من مجاري الأنهار، ومستعدون لإنقاذ المزيد».