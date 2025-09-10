الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تمديد حظر التجوال في النيبال

أفراد من الجيش في العاصمة النيبالية كاتماندو (وكالات)
11 سبتمبر 2025 01:59

كاتمندو (وكالات)

مدد الجيش النيبالي حظر التجوال المفروض في منطقة العاصمة حتى السادسة من صباح اليوم، بعدما تحولت الاحتجاجات العنيفة في العاصمة إلى فوضى. وشوهد أمس الدخان يتصاعد في السماء من المباني الحكومية والمكاتب الخاصة التي تم إضرام النيران بها. وبعد ساعات من أعمال الشغب والنهب بعد استقالة رئيس وزراء نيبال كيه بي شارما اولي، قال الجيش في وقت متأخر من أمس الأول إنه سيطر على الوضع. 
وتحولت ما بدأت على أنها مظاهرات ضد الحظر المفروض على مواقع التواصل الاجتماعي والفساد إلى فوضى شاملة تقريباً في نيبال، حيث تم إضرام النيران في المئات من المكاتب والمنازل في أنحاء كاتمندو. 
وقال المتحدث باسم شرطة نيبال بينود جيميري إن اثنين من رجال الشرطة على الأقل قتلا أمس الأول. 
كما وقعت خمس حالات وفاة على الأقل خلال اشتباكات في منشأة لاحتجاز القصر غرب نيبال لتبلغ بذلك حصيلة ضحايا الاحتجاجات حتى الآن 27 قتيلاً.

أخبار ذات صلة
رئيس الوزراء الفرنسي الجديد يتسلم مهامه في ظل الاحتجاجات
الرئيس الإندونيسي يردّ على الاحتجاجات العنيفة
النيبال
كاتمندو
احتجاجات
آخر الأخبار
إنتر يستغل ظروف روما «القهرية» ويغازل كونيه
الرياضة
إنتر يستغل ظروف روما «القهرية» ويغازل كونيه
اليوم 15:54
بوجاتشر يجدد الدوافع قبل «مونديال الدراجات»
الرياضة
بوجاتشر يجدد الدوافع قبل «مونديال الدراجات»
اليوم 15:51
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
الرياضة
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
اليوم 15:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 15:30
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
الأخبار العالمية
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
اليوم 15:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©