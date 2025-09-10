المفوضية الأوروبية تقترح حزمة تدابير لمواجهة الأزمة في غزة

بروكسل (الاتحاد)



أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال خطاب حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي، حزمة مقترحات للرد على الأزمة في غزة، تضمنت تعليق الدعم الثنائي لإسرائيل مع استمرار التعاون مع المجتمع المدني، وفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين ومستوطِنين عنيفين، وتعليقاً جزئياً لاتفاق الشراكة التجارية مع إسرائيل، إلى جانب إطلاق مجموعة دولية للمانحين الشهر المقبل لإعادة إعمار غزة.

وأكدت فون دير لاين، أن الحل الواقعي الوحيد لهذه الأزمة هو «قيام دولتين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن»، مشيرة إلى أن تمرير هذه المقترحات داخل مجلس الاتحاد الأوروبي سيكون صعباً، نظراً للتباين الحاد بين الدول الأعضاء، حيث تعتبر بعض الحكومات أي عقوبة ضد إسرائيل «تجاوزاً للخط»، فيما ترى أخرى أنها «خطوة متأخرة جداً».

وشددت على أن «الأمن الحقيقي لإسرائيل لن يتحقق إلا بوجود حاضر آمن ومستقبل كريم للفلسطينيين».