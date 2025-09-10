الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

المفوضية الأوروبية تقترح حزمة تدابير لمواجهة الأزمة في غزة

أورسولا فون دير أمام البرلمان الأوروبي (وكالات)
11 سبتمبر 2025 01:59

بروكسل (الاتحاد)

أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، خلال خطاب حالة الاتحاد أمام البرلمان الأوروبي، حزمة مقترحات للرد على الأزمة في غزة، تضمنت تعليق الدعم الثنائي لإسرائيل مع استمرار التعاون مع المجتمع المدني، وفرض عقوبات على وزراء إسرائيليين متطرفين ومستوطِنين عنيفين، وتعليقاً جزئياً لاتفاق الشراكة التجارية مع إسرائيل، إلى جانب إطلاق مجموعة دولية للمانحين الشهر المقبل لإعادة إعمار غزة.
وأكدت فون دير لاين، أن الحل الواقعي الوحيد لهذه الأزمة هو «قيام دولتين تعيشان جنباً إلى جنب بسلام وأمن»، مشيرة إلى أن تمرير هذه المقترحات داخل مجلس الاتحاد الأوروبي سيكون صعباً، نظراً للتباين الحاد بين الدول الأعضاء، حيث تعتبر بعض الحكومات أي عقوبة ضد إسرائيل «تجاوزاً للخط»، فيما ترى أخرى أنها «خطوة متأخرة جداً».
وشددت على أن «الأمن الحقيقي لإسرائيل لن يتحقق إلا بوجود حاضر آمن ومستقبل كريم للفلسطينيين».

الإمارات: العدوان الإسرائيلي على قطر مساس مباشر بأمن الأمة العربية
إسرائيل تكثّف استهداف المباني السكنية في غزة
المفوضية الأوروبية
أورسولا فون دير لاين
البرلمان الأوروبي
الاتحاد الأوروبي
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
فلسطين
إسرائيل
