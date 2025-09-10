الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

الأردن يؤكد دعم الفلسطينيين في نيل حقوقهم وقيام دولتهم المستقلة

العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني (أرشيفية)
11 سبتمبر 2025 01:59

عمّان (الاتحاد)

أكد العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني أمس، دعم بلاده الراسخ للفلسطينيين في نيل حقوقهم العادلة والمشروعة وقيام دولتهم المستقلة وفق حل الدولتين.
وقال الديوان الملكي الأردني، في بيان صحفي، إن ذلك جاء خلال لقاء الملك عبدالله الثاني مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس في العاصمة الأردنية عمان.
وشدد العاهل الأردني على استمرار بلاده ببذل كل الجهود على المستويين الإقليمي والدولي لتعزيز صمود الشعب الفلسطيني على ترابه الوطني، مؤكداً رفض الأردن المطلق لأي إجراءات لضم الأراضي.
وحول مؤتمر حل الدولتين الذي سيعقد في نيويورك الشهر الجاري، أكد الملك عبدالله الثاني «أهمية أن ينتج عن المؤتمر خطوات واضحة تدعم المسار السياسي، لا سيما مع نية دول أوروبية عدة الاعتراف بالدولة الفلسطينية».
ودعا المجتمع الدولي إلى تحمل مسؤولياته للوقوف أمام كل ما يهدد أمن المنطقة.
وأكد الملك عبدالله الثاني ضرورة حشد موقف دولي لإيقاف إطلاق النار في غزة، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية للحد من الوضع الكارثي.
وجدد تأكيد رفض الأردن لخطط إسرائيل لترسيخ احتلال غزة، وتوسيع السيطرة العسكرية عليها، وتوسيع الاستيطان في الضفة الغربية.

