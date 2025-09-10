الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إسرائيل تكثّف استهداف المباني السكنية في غزة

تصاعد الدخان جراء القصف الإسرائيلي قرب خيام النازحين في مدينة غزة (أ ف ب)
11 سبتمبر 2025 02:00

غزة (الاتحاد)

تصاعدت الهجمات الإسرائيلية على مدينة غزة، أمس، حيث دوّت أصوات الانفجارات في مختلف أحيائها، وسط تدمير متواصل لبنايات وأبراج سكنية مكتظة، في وقت تتفاقم فيه معاناة النازحين من كارثية إنسانية.
واستهدف الجيش الإسرائيلي أحياء مدينة غزة التي يقطنها أكثر مليون و200 ألف فلسطيني، تركزت في غرب المدينة التي يتكدس فيها مئات آلاف النازحين من مناطق شرق وشمال المدينة.
واستهدف الجيش الإسرائيلي «برج طيبة 2» الذي يقطنه مئات الفلسطينيين، ويجاوره مخيمات النازحين، ما أدى لمقتل فلسطينيين اثنين وإصابة آخرين، وتشريد آلاف النازحين الذين باتوا بلا مأوى.
ويُعد «برج طيبة 2» المبنى السابع متعدد الطوابق الذي يستهدفه الجيش منذ يوم الجمعة الماضي.
ومنذ أيام عدة، شرعت إسرائيل في حملة تدمير تدريجية للمباني السكنية المرتفعة بمدينة غزة، ما زاد أعداد العائلات المشردة ودفعها إلى ظروف نزوح قاسية.
وتسارعت الحملة الإسرائيلية أمس، حيث استهدف الجيش عشرات المنازل بمناطق غزة، في محاولة لدفع الفلسطينيين نحو ما يسميها «المناطق الإنسانية».
وترافق هذا التصعيد مع إنذارات إسرائيلية مباشرة ومتكررة بإخلاء مدينة غزة.
وجدد متحدث باسم الجيش الإسرائيلي، أمس، دعوته لسكان المدينة، بوجوب مغادرتها فوراً عبر «شارع الرشيد» باتجاه منطقة «المواصي» جنوب القطاع.
وحذر المتحدث من أن «البقاء في المدينة في غاية الخطورة»، متوعداً بعمل عسكري واسع.
وتأتي هذه الاستهدافات للمباني السكنية العالية، عقب إعلان الجيش الإسرائيلي توسيع عملياته العسكرية في مدينة غزة، ودعوته المدنيين للتوجه جنوباً في «مواصي خان يونس».
وهدد وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، بتدمير القطاع إذا لم تعلن حركة حماس قبولها شروط إسرائيل لوقف الحرب. 
وكتب كاتس عبر منصة «إكس»: «إذا لم تقبل (حماس) بشروط إسرائيل لإنهاء الحرب، وعلى رأسها إطلاق سراح جميع الأسرى والتجرد من سلاحهم - فسيجري تدميرهم وتدمير غزة».
وقتل 34 فلسطينياً وأصيب آخرون، أمس، في غارات إسرائيلية متواصلة على قطاع غزة. وأفادت وكالة الصحافة الفلسطينية بمقتل 17 شخصاً وإصابة العشرات بمجزرة ارتكبتها القوات الإسرائيلية، جراء قصف خيام النازحين في منطقة الشاليهات غربي مدينة غزة. 
وأضافت أن «4 فلسطينيين ارتقوا، في قصف من مسيرة إسرائيلية على مجموعة من الأشخاص وسط مدينة خان يونس جنوبي القطاع». 
وأشارت إلى أن «شاباً من طالبي المساعدات  استشهد بنيران قوات الاحتلال الإسرائيلي قرب مركز مساعدات الطينة جنوب غربي مدينة خان يونس».

أخبار ذات صلة
الإمارات: العدوان الإسرائيلي على قطر مساس مباشر بأمن الأمة العربية
الأمم المتحدة تتعهد بالبقاء في غزة «أطول فترة ممكنة»
إسرائيل
فلسطين
غزة
قطاع غزة
حرب غزة
الحرب في غزة
آخر الأخبار
إنتر يستغل ظروف روما «القهرية» ويغازل كونيه
الرياضة
إنتر يستغل ظروف روما «القهرية» ويغازل كونيه
اليوم 15:54
بوجاتشر يجدد الدوافع قبل «مونديال الدراجات»
الرياضة
بوجاتشر يجدد الدوافع قبل «مونديال الدراجات»
اليوم 15:51
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
الرياضة
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
اليوم 15:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 15:30
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
الأخبار العالمية
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
اليوم 15:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©