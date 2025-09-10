عشرات القتلى والجرحى بقصف إسرائيلي على صنعاء

صنعاء (وكالات)



قتل 35 شخصاً على الأقل وأصيب أكثر من 100، أمس، في غارات إسرائيلية استهدفت مواقع حوثية في اليمن، بحسب ما أعلنت تقارير إعلامية أمس. وأعلن الجيش الإسرائيلي ضرب عدة أهداف عسكرية في العاصمة اليمنية وفي الجوف في شمال البلاد. وتصاعدت أعمدة الدخّان فوق صنعاء فيما سمع دوي الانفجارات في أرجاء العاصمة الخاضعة للحوثيين منذ 2014 والتي تعرضت لقصف متكرر خلال الأشهر القليلة الماضية.

وقال الجيش الإسرائيلي في بيان: «أغارت طائرات مقاتلة تابعة للجيش قبل قليل على أهداف عسكرية للنظام الحوثي في منطقتي صنعاء والجوف، ومن بينها معسكرات رُصد داخلها عناصر عسكرية للنظام الحوثي، إلى جانب مقر مديرية الإعلام العسكري للحوثيين وموقع تخزين وقود استخدم لأنشطة عسكرية لنظام الحوثي». واستهدفت الغارات القيادة العامة لقوات الحوثيين في شارع القيادة بوسط صنعاء، بحسب ما أفاد صحافيان. كما استهدفت ضربات أخرى المصرف المركزي ومباني حكومية في محافظة الجوف في شمال اليمن.

ونفذت هذه الغارات عقب تصعيد عسكري حوثي، استهدف خلال الثلاثة أيام الماضية مواقع إسرائيلية من بينها مطارا بن جوريون ورامون.