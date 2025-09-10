ترامب يعلن وفاة المؤثر المحافظ تشارلي كيرك

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفاة الناشط تشارلي كيرك ، بعد إطلاق النار عليه في فعالية بولاية يوتا.

وكان قد أصيب المؤثر المحافظ تشارلي كيرك، وهو صوت رائد في أوساط الشباب المؤيد للرئيس دونالد ترامب في الولايات المتحدة، بالرصاص الأربعاء أثناء اجتماع عام.

وكان مُقدّم البودكاست البالغ 31 عاما، والمُحبّ للمناظرات مع الطلاب، يحضر فعالية في حرم جامعة يوتا فالي في غرب البلاد عندما استهدف، وفقا للجامعة.

وقالت الجامعة على موقعها الإلكتروني إنه "قرابة الظهر بالتوقيت المحلي، وقع إطلاق النار على المتحدث الضيف تشارلي كيرك.

وجرى إطلاق النار عليه وأُخرج من المبنى على أيدي حراسه الشخصيين. تُجري شرطة الحرم الجامعي تحقيقات، وقد أُلقي القبض على مشتبه به".

وأظهرت مقاطع فيديو تشارلي كيرك وهو يسقط عن كرسيه، كما سُمعت صرخات الذعر بين الحضور.

من جهته، قال ترامب على صفحته الشخصية على موقع تروث سوشال "علينا جميعا الدعاء لتشارلي كيرك، رجل عظيم"، مضيفا "فليباركه الرب".