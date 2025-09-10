الخميس 11 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

ترامب يعلن وفاة المؤثر المحافظ تشارلي كيرك

ترامب يعلن وفاة المؤثر المحافظ تشارلي كيرك
11 سبتمبر 2025 00:59

 أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفاة الناشط تشارلي كيرك ، بعد إطلاق النار عليه في فعالية بولاية يوتا. 

أخبار ذات صلة
ترامب يأمر بتنكيس الأعلام حداداً على تشارلي كيرك
ترامب: المحافظ تشارلي كيرك أصيب بطلق ناري

وكان قد أصيب المؤثر المحافظ تشارلي كيرك، وهو صوت رائد في أوساط الشباب المؤيد للرئيس دونالد ترامب في الولايات المتحدة، بالرصاص الأربعاء أثناء اجتماع عام.
وكان مُقدّم البودكاست البالغ 31 عاما، والمُحبّ للمناظرات مع الطلاب، يحضر فعالية في حرم جامعة يوتا فالي في غرب البلاد عندما استهدف، وفقا للجامعة.
وقالت الجامعة على موقعها الإلكتروني إنه "قرابة الظهر بالتوقيت المحلي، وقع إطلاق النار على المتحدث الضيف تشارلي كيرك.
وجرى إطلاق النار عليه وأُخرج من المبنى على أيدي حراسه الشخصيين. تُجري شرطة الحرم الجامعي تحقيقات، وقد أُلقي القبض على مشتبه به".
وأظهرت مقاطع فيديو تشارلي كيرك وهو يسقط عن كرسيه، كما سُمعت صرخات الذعر بين الحضور.
من جهته، قال ترامب على صفحته الشخصية على موقع تروث سوشال "علينا جميعا الدعاء لتشارلي كيرك، رجل عظيم"، مضيفا "فليباركه الرب".

المصدر: وكالات
أميركا
دونالد ترامب
آخر الأخبار
إنتر يستغل ظروف روما «القهرية» ويغازل كونيه
الرياضة
إنتر يستغل ظروف روما «القهرية» ويغازل كونيه
اليوم 15:54
بوجاتشر يجدد الدوافع قبل «مونديال الدراجات»
الرياضة
بوجاتشر يجدد الدوافع قبل «مونديال الدراجات»
اليوم 15:51
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
الرياضة
الجولة التمهيدية الـ3 لمهرجان العين لسباقات الهجن تنطلق غداً
اليوم 15:30
أرشيفية
الأخبار العالمية
ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا
اليوم 15:30
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
الأخبار العالمية
تعليق القطار فائق السرعة بسبب الأمطار الغزيرة في اليابان
اليوم 15:26
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©