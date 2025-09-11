الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

انفجار شاحنة غاز في المكسيك يخلّف قتلى وعشرات الجرحى

أفراد الطوارئ يعملون في موقع انفجار ناقلة غاز في مكسيكو سيتي
11 سبتمبر 2025 07:20

قتل ثلاثة أشخاص وأصيب حوالي 70 آخرين بجروح في انفجار شاحنة صهريج غاز في شرق مكسيكو، بحسب ما أعلنت سلطات العاصمة المكسيكية.
وقالت رئيسة بلدية العاصمة كلارا بروغادا إنّ الشاحنة انفجرت أثناء سيرها على جسر في منطقة إيستابالابا المكتظّة بالسكّان في شرق مكسيكو ممّا تسبّب بحريق ضخم .
من جهتها، قالت ميريام أورزوا، الأمينة العامة لإدارة المخاطر والحماية المدنية إنّ الجرحى نقلوا إلى عدد من مستشفيات العاصمة.
وأظهرت مشاهد بُثّت على قنوات التلفزة وشبكات التواصل الاجتماعي لحظة وقوع الانفجار الذي بدا هائلا وأحدث كرة لهب ضخمة أمكن رؤيتها من بعيد.
وفتحت النيابة العامة تحقيقا لجلاء ملابسات الانفجار الذي تسبّب أيضا بتضرّر نحو 18 مركبة.

المصدر: وكالات
