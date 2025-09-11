ترامب يأمر بتنكيس الأعلام حداداً على تشارلي كيرك

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتنكيس الأعلام الأميركية حدادا على وفاة تشارلي كيرك الناشط المحافظ.وقد نكس العلم الكبير الذي يرفرف عادة فوق البيت الأبيض.

وكتب ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال "لقد توفي تشارلي كيرك العظيم، بل الأسطوري" مضيفا "لم يكن أحد يفهم أو يملك قلوب الشباب في الولايات المتحدة الأميركية أفضل منه".

وأضاف "كان محبوبا ويعجب الجميع، وخصوصا أنا، والآن رحل عنّا".

وكان كيرك يشارك في حدث في الهواء الطلق في جامعة يوتاه فالي عند وقوع الحادث.وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفاة تشارلي كيرك بعد ساعات على إصابته بالرصاص.



