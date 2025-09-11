الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ترامب يأمر بتنكيس الأعلام حداداً على تشارلي كيرك

تنكيس الأعلام الأميركية في البيت الأبيض بعد مقتل تشارلي كيرك
11 سبتمبر 2025 09:56

أمر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بتنكيس الأعلام الأميركية حدادا على وفاة  تشارلي كيرك الناشط المحافظ.وقد نكس العلم الكبير الذي يرفرف عادة فوق البيت الأبيض.

وكتب ترامب، عبر منصته للتواصل الاجتماعي تروث سوشال "لقد توفي تشارلي كيرك العظيم، بل الأسطوري" مضيفا "لم يكن أحد يفهم أو يملك قلوب الشباب في الولايات المتحدة الأميركية أفضل منه".
وأضاف "كان محبوبا ويعجب الجميع، وخصوصا أنا، والآن رحل عنّا".
وكان كيرك يشارك في حدث في الهواء الطلق في جامعة يوتاه فالي عند وقوع الحادث.وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفاة تشارلي كيرك بعد ساعات على إصابته بالرصاص.

المصدر: وكالات
الولايات المتحدة
تنكيس الأعلام
دونالد ترامب
آخر الأخبار
النفط
اقتصاد
أسعار النفط تواصل التراجع وسط زيادة الإمدادات
اليوم 07:33
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
علوم الدار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
اليوم 00:43
جانب من الورشة
التعليم والمعرفة
«مكتبة محمد بن راشد» تنظم ورشة الابتكار والقيادة
اليوم 00:31
مقاتلة من طراز رافال
الأخبار العالمية
ماكرون: فرنسا ستنشر مقاتلات لحماية المجال الجوي البولندي
اليوم 00:07
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
علوم الدار
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
11 سبتمبر 2025
