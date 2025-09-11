الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

بكين تعارض الرسوم المكسيكية على السيارات الصينية

بكين تعارض الرسوم المكسيكية على السيارات الصينية
11 سبتمبر 2025 13:12

أكدت الصين الخميس أنها "تعارض بشدة" أي "إكراه" بعدما أعلنت الحكومة المكسيكية أنها تدرس فرض زيادة كبيرة في الرسوم الجمركية على السيارات الصينية في ظل ضغوط من الولايات المتحدة.
واقترحت وزارة الاقتصاد المكسيكية رفع الرسوم الجمركية إلى 50%، من نطاقها الحالي الذي يراوح بين 15% و20%. وضمّن هذا الإجراء في مشروع قانون قدم إلى البرلمان وكشف النقاب عنه الأربعاء.
وكانت الرئيسة المكسيكية كلاوديا شينباوم أعلنت في آذار/مارس أن حكومتها ستراجع الرسوم الجمركية على السلع الصينية.
جاء ذلك في ظل ضغوط أميركية لمنع تحول المكسيك إلى ممر لدخول البضائع الصينية إلى الولايات المتحدة.
وقال المتحدث باسم الخارجية الصينية لين جيان الخميس "نحن نعارض بشدة أي قيود تفرضها دول أخرى بالإكراه على الصين، تحت أي ذريعة، وتنتهك حقوق الصين ومصالحها المشروعة".
وأكد خلال مؤتمر صحافي دوري "سندافع بحزم" عن مصالحنا حسب الوضع.
لكن المتحدث أكد في الوقت ذاته أن بكين تولي "أهمية كبيرة" للعلاقات الصينية المكسيكية وترغب في "بذل جهود متضافرة" مع المكسيك في المسائل الاقتصادية.
تعد المكسيك واحدة من أكثر الدول تأثرا بالرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، إذ إن 80% من صادراتها توجه إلى الولايات المتحدة.

أخبار ذات صلة
روبيو يدعو إلى حوار "بناء" مع الصين
المكسيك تعتزم فرض رسوم جمركية تصل إلى 50%
المصدر: آ ف ب
الصين
المكسيك
آخر الأخبار
النفط
اقتصاد
أسعار النفط تواصل التراجع وسط زيادة الإمدادات
اليوم 07:33
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
علوم الدار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
اليوم 00:43
جانب من الورشة
التعليم والمعرفة
«مكتبة محمد بن راشد» تنظم ورشة الابتكار والقيادة
اليوم 00:31
مقاتلة من طراز رافال
الأخبار العالمية
ماكرون: فرنسا ستنشر مقاتلات لحماية المجال الجوي البولندي
اليوم 00:07
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
علوم الدار
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
11 سبتمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©