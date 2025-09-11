الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

إضراب في قبرص يشل حركة الطيران

إضراب في قبرص يشل حركة الطيران
11 سبتمبر 2025 13:18

من المتوقع أن يواجه المسافرون جواً في قبرص اليوم الخميس اضطرابات في حركة الطيران بسبب إضراب عام.
ووفقا للشركة المشغلة لمطاري لارنكا وبافوس فإن نحو 40 رحلة جوية و 15 ألف راكب سيتضررون من الاضراب بحلول منتصف اليوم.
ويهدف الاضراب، الذي نظمته النقابات العمالية، للاحتجاج على خفض التعويضات التلقائية عن التضخم.
ويشار إلى أنه منذ عام 2023، تم دفع ثلثي التعويضات، بدلا من المبلغ بأكمله.
ومن المقرر أن يستمر الاضراب من الحادية عشر صباحا حتى الثانية بعد الظهر بالتوقيت المحلي (0800 1100- بتوقيت جرينتش)، وسيؤثر على المدارس ووسائل النقل العامة وقطاعات من الخدمات الصحية. وستواصل البنية التحتية المهمة مثل الكهرباء والمياه والاتصالات وخدمات الطوارئ العمل بقوة عاملة محدودة.
وقد وصل النزاع بين النقابات ورابطات أصحاب العمل والحكومة بشأن مستقبل تعويضات التضخم لطريق مسدود.
وبعد إخفاق المفاوضات، سوف يتم استئناف المباحثات بوساطة وزارة العمل.

أخبار ذات صلة
بيان مشترك لدولة الإمارات وجمهورية قبرص بشأن إرسال مساعدات إنسانية للمدنيين في غزة عبر الممر البحري (أمالثيا)
موجة حر شديدة تضرب قبرص
المصدر: د ب أ
قبرص
إضراب
آخر الأخبار
النفط
اقتصاد
أسعار النفط تواصل التراجع وسط زيادة الإمدادات
اليوم 07:33
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
علوم الدار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
اليوم 00:43
جانب من الورشة
التعليم والمعرفة
«مكتبة محمد بن راشد» تنظم ورشة الابتكار والقيادة
اليوم 00:31
مقاتلة من طراز رافال
الأخبار العالمية
ماكرون: فرنسا ستنشر مقاتلات لحماية المجال الجوي البولندي
اليوم 00:07
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
علوم الدار
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
11 سبتمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©