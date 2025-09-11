الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

ارتفاع حصيلة ضحايا الفيضانات في إندونيسيا

11 سبتمبر 2025 15:30

ارتفع عدد ضحايا الفيضانات التي ضربت جزيرتي بالي وفلوريس السياحيتين الإندونيسيتين إلى 19 قتيلا، على ما أعلنت أجهزة الإنقاذ الخميس، مضيفة أن خمسة أشخاص ما زالوا في عداد المفقودين.
وكانت الحصيلة السابقة التي أُعلن تشير إلى 15 حوالي قتيلا.
وتسببت أمطار غزيرة بدأت مساء الثلاثاء في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في سبع مناطق في بالي، حسبما صرّح المتحدث باسم الوكالة الوطنية لإدارة الكوارث عبد المحاري في بيان رسمي.
وتم إجلاء أكثر من 500 شخص.وقال عبد المحاري "لا تزال فرق الإنقاذ تواصل عمليات البحث عن الضحايا".
وتعرضت أيضا جزيرة فلوريس، الواقعة على بُعد حوالى 800 كيلومتر شرق بالي في محافظة نوسا تينجارا الشرقية، لهطول أمطار غزيرة أدت إلى انقطاع الطرق وخدمات الاتصالات، وعزل قرى فيها.
وحذرت وكالة الأرصاد الجوية والمناخ والجيوفيزياء الإندونيسية (BMKG) هذا الأسبوع من احتمال عودة أمطار معتدلة إلى بعض المحافظات مثل بالي بين الجمعة والاثنين المقبل.
وتعاني إندونيسيا من فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية خلال موسم الأمطار الذي يمتد عادة من نوفمبر إلى أبريل، مع إمكان هطول أمطار غزيرة أيضا في فترات خارج هذا الموسم.

