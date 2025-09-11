الجمعة 12 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الولايات المتحدة تحيي ذكرى هجمات 11 سبتمبر

ترامب يحضر إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر في البنتاغون
11 سبتمبر 2025 20:31

أحيت الولايات المتحدة، اليوم الخميس، الذكرى الـ24 لهجمات الحادي عشر من سبتمبر 2011 التي راح ضحيتها الآلاف.
وأعاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب إلى الأذهان لحظات من أحداث الحادي عشر من سبتمبر، تضمنت مقتطفات من أحاديث ركاب كانوا على متن الطائرات المختطفة التي تم تنفيذ الهجمات بها.

وقال ترامب، خلال مراسم إحياء ذكري الهجمات، التي أقيمت في ساحة داخلية بمبنى وزارة الحرب (البنتاغون) "اليوم، كأمة واحدة، نجدد عهدنا المقدس بأننا لن ننسى أبدا أحداث 11 سبتمبر 2001".
وأضاف "إن العدو محكوم عليه بالفشل دائما، فنحن نتحدى الخوف ونثبت في وجه النيران".
كما حضر ترامب في البنتاغون، مراسم تأبين لـ184 عسكريا ومدنيا قتلوا عندما اصطدمت طائرة مختطفة بمقر الوزارة. 

  • عمدة نيويورك يحضر إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر
    عمدة نيويورك يحضر إحياء ذكرى هجمات 11 سبتمبر

في موقع "غرواند زيرو" حيث كان ينتصب برجا مركز التجارة العالمي، يشارك أقارب نحو ثلاثة آلاف ضحية سقطوا في هذه الاعتداءات، في مراسم طويلة تتخللها تلاوة أسماء القتلى كما هي الحال في كل ذكرى سنوية.

وفي حقل زراعي قرب شانكسفيل بولاية بنسلفانيا، أقيمت مراسم مماثلة تخللتها لحظات صمت، وتلاوة أسماء الضحايا، ووضع أكاليل الزهور، تكريما لضحايا الرحلة رقم 93 للطائرة المختطفة التي تحطمت بعد أن حاول أفراد طاقمها وركاب اقتحام قمرة القيادة.

المصدر: وكالات
هجمات 11 سبتمبر
إحياء ذكرى
آخر الأخبار
النفط
اقتصاد
أسعار النفط تواصل التراجع وسط زيادة الإمدادات
اليوم 07:33
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
علوم الدار
وفد إماراتي يبحث في إقليم كردستان العراق سبل تنمية التعاون المشترك
اليوم 00:43
جانب من الورشة
التعليم والمعرفة
«مكتبة محمد بن راشد» تنظم ورشة الابتكار والقيادة
اليوم 00:31
مقاتلة من طراز رافال
الأخبار العالمية
ماكرون: فرنسا ستنشر مقاتلات لحماية المجال الجوي البولندي
اليوم 00:07
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
علوم الدار
تحت رعاية الشيخة فاطمة بنت مبارك وبتوجيهات فاطمة بنت هزاع بن زايد.. أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية تنظِّم بطولة «كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك للكرة الطائرة للسيدات»
11 سبتمبر 2025
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©