ماكرون: فرنسا ستنشر مقاتلات لحماية المجال الجوي البولندي

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الخميس، أن باريس ستنشر ثلاث طائرات مقاتلة "للمساعدة في حماية المجال الجوي البولندي"، بعدما قالت وارسو إن مسيّرات اخترقت مجالها الجوي.

وقال ماكرون، عبر منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "بعد توغل المسيّرات إلى بولندا، قررت نشر ثلاث مقاتلات من طراز رافال للمساعدة في حماية المجال الجوي البولندي والجانب الشرقي لأوروبا إلى جانب حلفائنا في حلف شمال الأطلسي".

وأثار تسلّل حوالى عشرين مسيّرة صدمة كبيرة في بولندا التي تطالب بتعزيز القدرات العسكرية للاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (ناتو) على أراضيها.

وقالت السلطات البولندية إن 19 مسيرة انتهكت مجالها الجوي الثلاثاء-الأربعاء من دون سقوط إصابات. وتعرض منزل وسيارة لأضرار في شرق البلاد.