الأخبار العالمية

اليابان تحقق رقماً قياسياً جديداً في عدد المعمرين

أرشيفية
12 سبتمبر 2025 11:03

أعلنت وزارة الصحة اليابانية اليوم الجمعة، وصول عدد المعمرين في البلاد إلى 99763 حتى أول سبتمبر، محققة رقماً قياسياً جديداً للعام الـ55 على التوالي.
وجمعت الوزارة الأرقام استنادا إلى بيانات تسجيل السكان الأساسية، بحسب وكالة أنباء جي.جي.برس اليابانية. ومن إجمالي العدد الذي ارتفع بواقع 4644 عن العام الماضي، شكلت النساء 87784 أو نحو 88 %. وبلغ عدد المعمرين في البلاد 153 شخصا في 1963، عندما بدأ الإحصاء.
وتجاوز الإجمالي ألف شخص في 1981، و10 آلاف في 1998 و50 ألفاً في 2012 و90 ألفاً في 2022 قبل أن يقترب من الـ100 ألف العام الجاري. وكان لدى اليابان 53ر80 معمرا لكل 100 ألف شخص حتى مطلع سبتمبر الجاري. وبحسب المحافظات، كان المعدل في أعلى مستوياته في شيمان، مسجلا 69ر168 لكل مئة ألف شخص، فيما تصدر الإقليم الواقع غرب البلاد التصنيفات لـ13 عاما على التوالي. ويليها كوتشي وتوتوري، بواقع 16ر157 و63ر144 شخص على الترتيب. وشهدت سايتاما أدنى معدل، 50ر48 شخص، بعد أيتشي وأوساكا اللتين سجلتا 53 و44ر55 شخصا على الترتيب.
وأكبر شخص سنا في اليابان شيجيكو كاجوا، التي تبلغ من العمر 114 عاما، وهي تعيش في مدينة ياماتوكورياما في محافظة نارا بغرب اليابان. وأكبر رجل هو كيوتاكا ميزونو البالغ من العمر 111 عاما ويعيش في مدينة إيواتا بمحافظة شيزوكا، في وسط البلاد.

المصدر: وكالات
اليابان
معمر
