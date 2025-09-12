الإمارات تدين بشدة تصريحات نتنياهو العدوانية بشأن قطر

أبوظبي، عواصم (الاتحاد، وام)



أعربت الإمارات العربية المتحدة عن إدانتها واستنكارها الشديدين للتصريحات العدوانية الصادرة عن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بحق دولة قطر الشقيقة.



وأكدت وزارة الخارجية في بيان لها أن أمن واستقرار دولة قطر الشقيقة جزء لا يتجزأ من أمن واستقرار دول مجلس التعاون الخليجي، وأن أي اعتداء على دولة خليجية يمثل اعتداءً على منظومة الأمن الخليجي المشترك.

وشددت الوزارة على رفض دولة الإمارات التام للتصريحات الإسرائيلية التي حملت تهديدات مستقبلية لدولة قطر، مؤكدة أن استمرار هذا النهج الاستفزازي والعدواني يقوض فرص تحقيق الاستقرار، ويدفع المنطقة نحو مسارات بالغة الخطورة.





واستنكرت قطر بأشد العبارات تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن استضافة الدوحة لمكتب حركة حماس، ووصفتها بـ«المتهورة»، لافتة إلى أنها «ستعمل مع شركائها لضمان محاسبة نتنياهو، ووقف ممارساته غير المسؤولة».

وأكدت الخارجية القطرية، في بيان، أن «استضافة مكتب حماس جرت في إطار جهود الوساطة التي طُلبت من دولة قطر من قبل الولايات المتحدة وإسرائيل»، موضحةً أن «نتنياهو يدرك تماماً أن لهذا المكتب دوراً محورياً في إنجاح العديد من عمليات التبادل والتهدئة التي حظيت بتقدير المجتمع الدولي».

في غضون ذلك، أعلنت وزارة الخارجية القطرية، أمس، أنها ستستضيف في العاصمة الدوحة يومي 14 و15 سبتمبر الجاري، القمة العربية الإسلامية الطارئة، لبحث العدوان الإسرائيلي على قطر.

وسيسبق هذه القمة الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية للقمة العربية الإسلامية الطارئة، الأحد المقبل، وفق الخارجية القطرية.

وكان رئيس الوزراء ووزير الخارجية القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، قد قال في حديث لوسائل إعلام أميركية، إن بلاده تتجه نحو عقد قمة عربية إسلامية طارئة، من أجل إقرار نوع الإجراءات التي ستتخذها المنطقة.

وفي هذا السياق، عقد مجلس الأمن، أمس، جلسة شارك فيها عدد من وزراء الخارجية العرب، لبحث الاعتداء على الدوحة. وكانت إسرائيل أقرت بشن هجوم على العاصمة القطرية الدوحة، استهدف قيادات بحركة حماس، ما أثار موجة استنكار إقليمية ودولية.

وفي السياق، تلقى أمير قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، أمس، رسالة شفهية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، بعد الهجوم الإسرائيلي في الدوحة، يوم الثلاثاء الماضي.

وقالت وزارة الخارجية المصرية إن الوزير بدر عبد العاطي توجه إلى الدوحة، أمس، للإعراب عن تضامن مصر الكامل مع قطر، وبحث سبل التعامل مع التصعيد الإسرائيلي الخطير وتنسيق المواقف.

ووفق وكالة الأنباء القطرية «قنا»، نقل عبد العاطي رسالة السيسي للشيخ تميم بن حمد، خلال استقبال أمير قطر له بمكتبه في الديوان الأميري.

ونقل وزير الخارجية المصري للأمير تميم تحيات السيسي، وتأكيده موقف مصر الرافض لأي عمل يمس أمن قطر واستقرارها وسيادتها، وإدانته للهجوم الإسرائيلي الذي استهدف الدوحة، الذي يعد خرقاً للقانون الدولي.

كما أكد عبد العاطي «وقوف مصر وتضامنها مع قطر وشعبها، ودعمها الكامل لأي قرار تتخذه»، مشدداً على أن المساس بأمن الدوحة يعد مساساً مباشراً بالأمن القومي العربي. كما جرى خلال المقابلة استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها وتنميتها، إضافة إلى تطورات الأوضاع في المنطقة.



