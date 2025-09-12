السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

أميركا تفرض أكبر حزمة عقوبات ضد الحوثيين

مسلحون حوثيون في صنعاء (أرشيفية)
12 سبتمبر 2025 11:05

واشنطن، عدن (الاتحاد)


أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس، فرض أكبر حزمة عقوبات ضد ميليشيات الحوثي في اليمن شملت 32 فرداً وكياناً. وقالت الوزارة في بيان أعادت نشره سفارة واشنطن باليمن عبر منصة «إكس»: إن «مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأميركية فرض عقوبات على 32 فرداً وكياناً وتحديد هوية 4 سفن في أكبر إجراء عقوبات تتخذه الوزارة حتى الآن ضد ميليشيات الحوثيين». وأضاف البيان أن «الشبكات المستهدفة هي جزء من عمليات الحوثيين العالمية غير المشروعة لجمع الأموال والتهريب وشراء الأسلحة، وتشمل شركات مرتبطة بهم ومالكيها وعناصر حوثية رئيسة أخرى متمركزة في اليمن وخارجها». ونقل البيان عن وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب والاستخبارات المالية جون هيرلي قوله: «يواصل الحوثيون تهديد الأفراد والأصول الأميركية في البحر الأحمر ويهاجمون حلفاءنا في المنطقة، ويقوضون الأمن البحري الدولي». وتوعد قائلاً: «سنواصل ممارسة أقصى قدر من الضغط ضد أولئك الذين يهددون أمن الولايات المتحدة والمنطقة». وأشار إلى أن «هؤلاء المستهدفين يقومون بتسهيلات لحصول الحوثيين على مواد عسكرية متطورة، بما في ذلك مكونات الصواريخ الباليستية وصواريخ كروز والطائرات المسيرة، والتي تم استخدامها للهجوم على قوات الولايات المتحدة وحلفائنا، بالإضافة إلى الشحنات التجارية في البحر الأحمر، ما أدى لمقتل العديد من المدنيين وشكلت تهديداً مباشراً على اقتصاد الولايات المتحدة والتجارة العالمية، بالإضافة إلى السلام والاستقرار في الشرق الأوسط بشكل عام».

أخبار ذات صلة
«مونديال 2026» يواجه «مخاطر المناخ»!
نجم أميركا يخضع للعلاج من ورم في المخ

وسبق أن صنفت الولايات المتحدة ميليشيات الحوثي «منظمة إرهابية» وفرضت عليها سلسلة عقوبات على مراحل، رداً على هجمات الميليشيات. ورحب وزير الإعلام اليمني، معمر الإرياني، بإعلان وزارة الخزانة الأميركية عن أكبر حزمة عقوبات ضد ميليشيات الحوثي. وأوضح الإرياني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء اليمنية «سبأ»، أن هذه الخطوة تعكس جدية الإدارة الأميركية في مواجهة الخطر الذي تمثله الميليشيات الحوثية على الأمن الإقليمي والدول. وأشار الإرياني، إلى أن «هذا الإعلان يأتي امتداداً للإجراءات التي اتخذتها الولايات المتحدة خلال الفترة الماضية ضد الحوثيين، ويؤكد التعاون الوثيق بين البلدين في مكافحة الإرهاب وتجفيف منابع تمويله، ودعم الشعب اليمني في معركته لاستعادة الدولة وإرساء دعائم الأمن والاستقرار في اليمن والمنطقة».

ونوه الوزير إلى أن «الحكومة حذرت مراراً من خطورة الاقتصاد الموازي الذي أنشأته ميليشيات الحوثي لتمويل حربها ضد اليمنيين، وكشفت في سلسلة من التناولات نهب الميليشيات أكثر من 103 مليارات دولار من أموال الدولة، والسيطرة على الشركات والمؤسسات التجارية وتحويلها إلى أدوات لتمويل عملياتها».

أميركا
الحوثيون
آخر الأخبار
وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع آفاق التعاون التكنولوجي
علوم الدار
وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع آفاق التعاون التكنولوجي
اليوم 15:40
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
علوم الدار
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
اليوم 15:34
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
الرياضة
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
اليوم 15:33
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
الرياضة
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
اليوم 15:26
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
الذكاء الاصطناعي
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©