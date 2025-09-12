مسؤولة بمنظمة «أوكسفام» لـ«الاتحاد »: الوقف الدائم لإطلاق النار شرط أساسي لإنهاء المعاناة في غزة

عبدالله أبو ضيف (غزة)

شددت المستشارة الإقليمية للسياسات الإنسانية في منظمة «أوكسفام» الدولية بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، نور شواف، على ضرورة الوقف الفوري والدائم لإطلاق النار في غزة، واعتبرته شرطاً أساسياً لإنهاء معاناة المدنيين، إضافة إلى السماح بإدخال المساعدات الإنسانية من دون أي قيود، وتهيئة الظروف للتعافي وتحقيق سلام عادل. وطالبت شواف، في تصريح لـ«الاتحاد»، دول العالم بالانتقال من مجرد التعبير عن القلق إلى اتخاذ إجراءات ملموسة للضغط على إسرائيل من أجل إنهاء الحصار بالكامل، وإعادة فتح جميع المعابر، والسماح بوصول إنساني آمن ومنتظم وعلى نطاق واسع. وأشارت إلى أن دول العالم مطالبة باستخدام نفوذها للوفاء بالتزاماتها بموجب اتفاقية منع الإبادة الجماعية، مشددةً على ضرورة إعادة تمويل الوكالات الإنسانية الأساسية، مثل «الأونروا»، والتي تشكل شريان حياة لملايين المدنيين الفلسطينيين. وقالت مستشارة «أوكسفام»، إن التنمية المستدامة للفلسطينيين تتطلب أكثر من المساعدات الإنسانية، إذ تحتاج إلى إنهاء الاحتلال، وتحقيق العدالة، والمساءلة القانونية عن الانتهاكات، والاستثمار في إعادة بناء أنظمة المياه والصحة وسبل العيش، ومن دون ذلك ستستمر دوامة التدمير والاعتماد على المساعدات. وأضافت أن «أوكسفام» تعمل مع شركائها المحليين على تلبية الاحتياجات العاجلة للمدنيين، وتعزيز الصمود طويل الأمد في غزة والضفة الغربية، مشيرة إلى أن المنظمة تمكنت، في الفترة بين أكتوبر 2023 ومارس 2025، من الوصول إلى أكثر من 1.1 مليون شخص في غزة، من خلال توزيع الطرود الغذائية والمياه النظيفة، ودعم أنظمة الصرف الصحي والنظافة، بما في ذلك وحدات تحلية تعمل بالطاقة الشمسية، وإصلاح شبكات مياه تخدم أكثر من 300 ألف شخص، وتقديم مدخلات زراعية لمساعدة المزارعين على استعادة إنتاجهم. «الأونروا» شريان حياة لملايين الفلسطينيين ودعمها ضرورة ملحة حجز المساعدات وأوضحت شواف أنه منذ إغلاق المعابر، حُجزت المساعدات عمداً، ولا تزال الجهود مستمرة لإعادة فتح المعابر من أجل دعم الشركاء المحليين بطرق مختلفة، لافتة إلى أن «أوكسفام» لديها فرق داخل وخارج غزة تعمل ليلاً ونهاراً لدعم للسكان، ولكن من دون السماح للغذاء والمواد الضرورية بدخول القطاع، فمن الصعب تجنب الكارثة الإنسانية التي يعيشها أكثر من ملوني شخص حالياً. وذكرت أن مجهود المنظمة يمتد إلى الضفة الغربية، حيث تحرص على دعم المجتمعات الفلسطينية المحلية، والتعاونيات النسائية، وبرامج تشغيل الشباب، ومشاريع الزراعة المستدامة، مما يساعد الأسر على تأمين سبل عيشها رغم القيود والعنف الاستيطاني.