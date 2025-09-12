حصيلة جديدة لضحايا فيضانات إندونيسيا

ارتفعت حصيلة الضحايا في جزيرتي بالي وفلوريس السياحيتين الإندونيسيتين الجمعة، من 19 إلى 23 قتيلا، حسبما أعلنت أجهزة الإغاثة التي أشارت أيضا إلى فقدان خمسة أشخاص.

وتسببت أمطار غزيرة بدأت مساء الثلاثاء في حدوث فيضانات وانهيارات أرضية في سبع مناطق في بالي، ما دفع بالسلطات إلى إعلان حالة طوارئ لسبعة أيام، اعتبارا من الأربعاء.

وفي بالي، ارتفع عدد القتلى من 14 شخصا مساء الخميس إلى 18 الجمعة، وفقا لرئيس الهيئة الوطنية لإدارة الكوارث سوهاريانتو.

وقال "تم العثور على 18 جثة، فيما لا يزال شخصان في عداد المفقودين".

وأضاف أن المساعدات الطارئة وُزعت على السكان المتضررين.

كذلك تعرضت جزيرة فلوريس الواقعة على بُعد حوالي 800 كيلومتر شرق بالي في محافظة نوسا تينجارا الشرقية، لهطول أمطار غزيرة.

وعلى هذه الجزيرة التي تُعتبر نقطة الانطلاق إلى جزيرة كومودو من مدينة لابوان باجو، لا تزال الحصيلة عند 5 قتلى و3 مفقودين، وفقا لرئيس وكالة الإنقاذ طاهر رحمن.

ورغم عودة الطقس المشمس إلى المنطقة، إلا أن عمليات الإنقاذ لا تزال تواجه صعوبات بسبب كميات الأنقاض الهائلة التي جرفتها المياه والتي تعرقل جهود البحث، على ما أضاف.

وتعاني إندونيسيا من فيضانات مفاجئة وانهيارات أرضية خلال موسم الأمطار الذي يمتد عادة من نوفمبر إلى أبريل، مع إمكان هطول أمطار غزيرة أيضا في فترات خارج هذا الموسم.



