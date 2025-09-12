تطورات جديدة في قضية اغتيال الناشط تشارلي كيرك

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، اعتقال المشتبه به في اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك بعد عملية بحث واسعة النطاق.

وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز"، في مقابلة على الهواء مباشرة "سلّمه شخص مقرّب منه جدا".

وأضاف أن الشخص الذي سلّمه "كان على صلة بأجهزة إنفاذ القانون، ومؤمن، إنه قس، اصطحبه إلى ضابط أميركي كان رائعا. توجهوا إلى مقر الشرطة وهو هناك الآن".

قتل المسلّح كيرك، البالغ 31 عاما الذي حشد دعم الشباب لترامب، بطلقة واحدة أثناء تجمّع في جامعة يوتا الأربعاء.

وشارك مئات العناصر من 20 وكالة لإنفاذ القانون في عملية البحث عن القاتل.

وأظهرت صور، نُشرت الخميس، رجلا يضع قبعة بيسبول سوداء اللون ونظارات شمسية ويرتدي على ما يبدو سروال جينز مع قميص مزيّن برسمة عليها العلم الأميركي.

وتعتقد الشرطة أن المهاجم أطلق رصاصة واحدة من سطح مبنى يقع على بعد 180 مترا، وأصاب كيرك في العنق.

كان الرئيس الأميركي دعا، أمس الخميس، أنصاره إلى الردّ بطريقة "لا عنفية" على اغتيال الناشط المحافظ الذي قُتل بالرصاص خلال فعالية جامعية.

وبعد مرور أكثر من 24 ساعة الاغتيال، ظل المشتبه به طليقا فيما واصلت السلطات مساعيها الرامية للعثور عليه.

وتشارلي كيرك، حامل راية الشباب المؤيد لترامب، اغتيل الأربعاء برصاصة في العنق أثناء مشاركته في نقاش عام في إحدى جامعات ولاية يوتا، غربي الولايات المتحدة.

وأشار مكتب التحقيقات الاتحادي إلى أنّ الهجوم كان "محدّد الهدف".