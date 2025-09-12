السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تطورات جديدة في قضية اغتيال الناشط تشارلي كيرك

جمهور يشارك في تأبين الناشط تشارلي كيرك
12 سبتمبر 2025 16:54

أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، اعتقال المشتبه به في اغتيال الناشط اليميني تشارلي كيرك بعد عملية بحث واسعة النطاق.
وقال ترامب لشبكة "فوكس نيوز"، في مقابلة على الهواء مباشرة "سلّمه شخص مقرّب منه جدا".
وأضاف أن الشخص الذي سلّمه "كان على صلة بأجهزة إنفاذ القانون، ومؤمن، إنه قس، اصطحبه إلى ضابط أميركي كان رائعا. توجهوا إلى مقر الشرطة وهو هناك الآن".
قتل المسلّح كيرك، البالغ 31 عاما الذي حشد دعم الشباب لترامب، بطلقة واحدة أثناء تجمّع في جامعة يوتا الأربعاء.
وشارك مئات العناصر من 20 وكالة لإنفاذ القانون في عملية البحث عن القاتل.
وأظهرت صور، نُشرت الخميس، رجلا يضع قبعة بيسبول سوداء اللون ونظارات شمسية ويرتدي على ما يبدو سروال جينز مع قميص مزيّن برسمة عليها العلم الأميركي.
وتعتقد الشرطة أن المهاجم أطلق رصاصة واحدة من سطح مبنى يقع على بعد 180 مترا، وأصاب كيرك في العنق.
كان الرئيس الأميركي دعا، أمس الخميس، أنصاره إلى الردّ بطريقة "لا عنفية" على اغتيال الناشط المحافظ الذي قُتل بالرصاص خلال فعالية جامعية.
وبعد مرور أكثر من 24 ساعة الاغتيال، ظل المشتبه به طليقا فيما واصلت السلطات مساعيها الرامية للعثور عليه.
وتشارلي كيرك، حامل راية الشباب المؤيد لترامب، اغتيل الأربعاء برصاصة في العنق أثناء مشاركته في نقاش عام في إحدى جامعات ولاية يوتا، غربي الولايات المتحدة.
وأشار مكتب التحقيقات الاتحادي إلى أنّ الهجوم كان "محدّد الهدف".

أخبار ذات صلة
كشف هوية ودوافع المشتبه به في قتل الناشط كيرك
استمرار البحث عن قاتل المؤثر الأميركي تشارلي كيرك
المصدر: وكالات
اغتيال
تشارلي كيرك
إطلاق النار
اعتقال
آخر الأخبار
وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع آفاق التعاون التكنولوجي
علوم الدار
وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع آفاق التعاون التكنولوجي
اليوم 15:40
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
علوم الدار
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
اليوم 15:34
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
الرياضة
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
اليوم 15:33
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
الرياضة
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
اليوم 15:26
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
الذكاء الاصطناعي
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©