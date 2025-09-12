انطلاق مناورات عسكرية بين روسيا وبيلاروسيا

بدأت روسيا وبيلاروسيا، اليوم الجمعة، مناورات "زاباد-2025" العسكرية بعد أيام قليلة على انتهاك مسيرات، المجال الجوي البولندي.

تجرى هذه التدريبات فيما يحرز الجيش الروسي تقدما على الجبهة الأوكرانية بعد ثلاث سنوات ونصف سنة على بدء الأزمة الحالية.

ووفقا لوزارة الدفاع الروسية، تشمل هذه التدريبات عمليات تتعلق بإدارة الوحدات العسكرية "في إطار الرد على أي عدوان" وتوجيه القوات إلى "استعادة وحدة وسلامة أراضي" روسيا وبيلاروسيا.

جانب من مناورات "زاباد 2025"

وتستمر مناورات زاباد-2025 (غرب-2025) حتى الثلاثاء.

وأظهرت فيديوهات، نشرتها وزارة الدفاع، معدات عسكرية ثقيلة مثل المدرعات والمروحيات والسفن المشاركة في التدريبات.

وتنظم مناورات "زاباد" كل أربع سنوات عادة. ونسخة العام 2025 هي الأولى منذ بدء الأزمة في أوكرانيا في فبراير 2022. وشارك في تدريبات العام 2021 نحو 200 ألف جندي روسي قبل أشهر من بدء النزاع.

وأكدت بيلاروسيا في يناير أن 13 ألفا من جنودها سيشاركون في المناورات لكنها عادت لتشير في مايو إلى مشاركة نصف هذا العدد.