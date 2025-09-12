كشف هوية ودوافع المشتبه به في قتل الناشط كيرك

أكد سبنسر كوكس حاكم ولاية يوتاه الأميركية، اليوم الجمعة، توقيف المشتبه به في قتل الناشط اليميني الأميركي تشارلي كيرك بعد عملية بحث واسعة النطاق، معرفا عنه باسم تايلر روبنسون.

وكشف الحاكم عن اسم روبنسون أثناء مؤتمر صحافي بعد وقت قصير على إعلان الرئيس دونالد ترامب على قناة "فوكس نيوز" التلفزيونية أن القاتل المفترض بات قيد الاعتقال.

وأضاف حاكم ولاية يوتاه "لقد قبضنا عليه"، مشيرا إلى أن "أحد أفراد عائلة" المشتبه به اتصل مساء الخميس بصديق للعائلة اتصل بدوره بالسلطات لإبلاغها بأن "روبنسون اعترف لهم أو لمح إلى تورطه" في جريمة القتل.

وقال كاش باتيل، مدير مكتب التحقيقات الاتحادي "عند الساعة العاشرة مساء بالتوقيت المحلي الليلة الماضية (بعد 33 ساعة من الجريمة)، قبض على المشتبه به".

وأضاف كوكس أن فردا آخر من العائلة شهد بأن "روبنسون أصبح مسيسا أكثر في السنوات الأخيرة".

وقال إن محادثة جرت أخيرا مع أحد الأقارب ذكر خلالها تايلر روبنسون زيارة كيرك المقبلة إلى ولاية يوتاه للمشاركة في مناظرة عامة في جامعة وشارك عداءه تجاهه وتجاه آرائه.

وقالت السلطات الأميركية إنّ رسائل كتبت على الذخيرة، التي عثر عليها، مثل "يا فاشي! خذ هذا!" أو "أوه بيلا تشاو، بيلا تشاو، بيلا تشاو"، وهي عبارة من أغنية إيطالية شهيرة مناهضة للفاشية.