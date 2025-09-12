الرئيس السوري يبحث آفاق التعاون مع قائد القوات الأميركية في المنطقة

استقبل الرئيس السوري أحمد الشرع، اليوم الجمعة، في العاصمة دمشق القائد الجديد للقيادة الوسطى الأميركية في الشرق الأوسط (سنتكوم) الأدميرال براد كوبر.

وقالت الرئاسة السورية في بيان "بحث اللقاء آفاق التعاون في المجالات السياسية والعسكرية، بما يخدم المصالح المشتركة ويرسخ مقومات الأمن والاستقرار في سوريا والمنطقة".

الرئيس السوري يلتقي قائد القيادة الوسطى في الجيش الأميركي

وأضافت أن اللقاء، الذي شارك فيه المبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك، يعكس "الحرص المشترك على تعزيز الشراكة الاستراتيجية، وتوسيع قنوات التواصل بين دمشق وواشنطن".

من جهتها، قالت "سنتكوم" إن مسؤوليها شكروا الرئيس السوري على "دعمه في مواجهة تنظيم داعش في سوريا".

قائد القيادة الوسطى الأميركية والمبعوث الأميركي إلى سوريا توم باراك خلال اللقاء

وأضافت أن "القضاء على تهديد تنظيم داعش في سوريا سيقلل من خطر وقوع هجوم للتنظيم على الأراضي الأميركية، مع العمل في الوقت نفسه على تحقيق رؤية الرئيس ترامب في شرق أوسط مزدهر وسوريا مستقرة تنعم بالسلام مع نفسها وجيرانها".

وتنفذ الولايات المتحدة بانتظام غارات وضربات ضد تنظيم داعش الإرهابي.