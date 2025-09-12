الناتو يتعهد بتعزيز دفاعاته على جبهته الشرقية

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، الجمعة، أن الحلف سيعزز دفاعاته على جبهته الشرقية عقب اختراق طائرات مسيّرة، الأجواء البولندية هذا الأسبوع.

وقال للصحافيين، في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث مقر الحلف، إن الناتو سيطلق عملية "لتعزيز وضعنا على جبهتنا الشرقية بشكل أكبر".

وأصدر الأمر ببدء هذه العملية التي أطلقت عليها تسمية "الحارس الشرقي"، وفق ما أكّد القائد الأعلى للقوات المتحالفة في أوروبا الجنرال الأميركي أليكسوس غرينكيفيتش.

وستبدأ العملية على نحو فعلي "في الأيام المقبلة" وستساهم فيها دول عدة في التحالف "بما فيها الدنمارك وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وغيرها"، وفق روته.

وأعلنت فرنسا إرسال ثلاث مقاتلات من طراز "رافال" لتعزيز الدفاع عن المجال الجوي البولندي. كما قرّرت ألمانيا المساهمة في تعزيز الدفاع عن المجال الجوي البولندي.

وقال غرينكيفيتش إن عملية "الحارس الشرقي" ستوفر "ردعا ودفاعا محدّدي الأهداف على نحو أكبر حيث ومتى تقتضي الضرورة".

ولم يكشف غرينكيفيتش مزيدا من التفاصيل في ما يتّصل بالطابع المتعمّد لاختراق غير مسبوق لنحو 20 مسيّرة المجال الجوي البولندي.

وأكّد أن التقييم ما زال جاريا، في حين ندّدت بولندا والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بانتهاك "متعمّد" للمجال الجوي البولندي.

وقال غرينكيفيتش "بغض النظر عن النيّة خلف ذلك، سواء كان (الاختراق) من طريق الخطأ أم لا، نواصل البحث في القضية. كان ذلك خطرا وغير مقبول".

وأسقطت مقاتلات إف-16 وإف-35 من بولندا وهولندا ما لا يقل عن ثلاث مسيّرات من أصل 19 دخلت المجال الجوي البولندي ليل الثلاثاء الأربعاء، في سابقة منذ قيام التحالف الذي أسس في العام 1949.