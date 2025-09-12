السبت 13 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الناتو يتعهد بتعزيز دفاعاته على جبهته الشرقية

أمين عام الناتو والقائد الأعلى للقوات المتحالفة في أوروبا خلال مؤتمر صحفي
13 سبتمبر 2025 00:24

أعلن الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (ناتو) مارك روته، الجمعة، أن الحلف سيعزز دفاعاته على جبهته الشرقية عقب اختراق طائرات مسيّرة، الأجواء البولندية هذا الأسبوع.
وقال للصحافيين، في العاصمة البلجيكية بروكسل حيث مقر الحلف، إن الناتو سيطلق عملية "لتعزيز وضعنا على جبهتنا الشرقية بشكل أكبر".
وأصدر الأمر ببدء هذه العملية التي أطلقت عليها تسمية "الحارس الشرقي"، وفق ما أكّد القائد الأعلى للقوات المتحالفة في أوروبا الجنرال الأميركي أليكسوس غرينكيفيتش.
وستبدأ العملية على نحو فعلي "في الأيام المقبلة" وستساهم فيها دول عدة في التحالف "بما فيها الدنمارك وفرنسا والمملكة المتحدة وألمانيا وغيرها"، وفق روته.
وأعلنت فرنسا إرسال ثلاث مقاتلات من طراز "رافال" لتعزيز الدفاع عن المجال الجوي البولندي. كما قرّرت ألمانيا المساهمة في تعزيز الدفاع عن المجال الجوي البولندي.
وقال غرينكيفيتش إن عملية "الحارس الشرقي" ستوفر "ردعا ودفاعا محدّدي الأهداف على نحو أكبر حيث ومتى تقتضي الضرورة".
ولم يكشف غرينكيفيتش مزيدا من التفاصيل في ما يتّصل بالطابع المتعمّد لاختراق غير مسبوق لنحو 20 مسيّرة المجال الجوي البولندي.
وأكّد أن التقييم ما زال جاريا، في حين ندّدت بولندا والدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بانتهاك "متعمّد" للمجال الجوي البولندي.
وقال غرينكيفيتش "بغض النظر عن النيّة خلف ذلك، سواء كان (الاختراق) من طريق الخطأ أم لا، نواصل البحث في القضية. كان ذلك خطرا وغير مقبول".
وأسقطت مقاتلات إف-16 وإف-35 من بولندا وهولندا ما لا يقل عن ثلاث مسيّرات من أصل 19 دخلت المجال الجوي البولندي ليل الثلاثاء الأربعاء، في سابقة منذ قيام التحالف الذي أسس في العام 1949.

أخبار ذات صلة
الجيش الروسي: لم نخطط لاستهداف بولندا بمسيّرات
بوتين يضع شرطا لإحلال السلام في أوكرانيا
المصدر: وكالات
مارك روته
حلف شمال الأطلسي
حلف الناتو
آخر الأخبار
وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع آفاق التعاون التكنولوجي
علوم الدار
وفد إماراتي يزور فنلندا لتوسيع آفاق التعاون التكنولوجي
اليوم 15:40
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
علوم الدار
افتتاح مدرسة بحضرموت وتدشين "مشروع الحقيبة المدرسية" في عدد من المحافظات اليمنية
اليوم 15:34
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
الرياضة
«الوارية» تعانق بناموس الحقايق في مهرجان العين لسباقات الهجن
اليوم 15:33
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
الرياضة
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
اليوم 15:26
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
الذكاء الاصطناعي
"دييلا".. أول وزيرة افتراضية مدعومة بالذكاء الاصطناعي في العالم
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©