الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

زلزال بقوة 7.4 درجة يضرب قبالة كامتشاتكا وتحذير من تسونامي

13 سبتمبر 2025 08:18

ضرب زلزال بقوة 7.4 درجة قبالة سواحل كامتشاتكا في الشرق الأقصى الروسي السبت، وفق ما أفادت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية. 
وذكر المرصد الأميركي أن الزلزال ضرب على بعد 111 كيلومترا شرق مدينة بتروبافلوفسك كامتشاتسكي الروسية، المركز الإداري لمنطقة كامتشاتكا، وعلى عمق 39.5 كيلومترا.
وكانت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية قد حددت في وقت سابق قوة الزلزال ب7.5 درجة قبل أن تخفضها.
وأعلن مركز التحذير من أمواج تسونامي في المحيط الهادئ أن هناك احتمالا بتشكل أمواج "خطيرة" يصل ارتفاعها إلى متر واحد على بعض السواحل الروسية القريبة من مركز الزلزال.
وأضاف المركز أن اليابان وهاواي وجزر أخرى في المحيط الهادئ قد تشهد أمواجا أقل من 30 سنتيمترا.
وفي شهر يوليو، ضرب أحد أقوى الزلازل المسجلة على الإطلاق شبه جزيرة كامتشاتكا، ما تسبب في تشكل موجات تسونامي بلغ ارتفاعها أربعة أمتار عبر المحيط الهادئ، وأدى إلى عمليات إجلاء من هاواي إلى اليابان.
وكان الزلزال الذي بلغت قوته 8.8 درجة هو الأكبر منذ عام 2011، عندما تسبب زلزال بقوة 9.1 درجة قبالة اليابان في حدوث تسونامي أسفر عن مقتل أكثر من 15 ألف شخص.

أخبار ذات صلة
المصدر: وكالات
روسيا
زلزال
جزيرة كامتشاتكا
تسونامي
