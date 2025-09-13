الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
الأخبار العالمية

ابن بيه يدعو لترسيخ الاستقرار وحماية المقدسات

ابن بيه يدعو لترسيخ الاستقرار وحماية المقدسات
13 سبتمبر 2025 09:00

طشقند (وام)

أكد معالي العلامة عبدالله بن الشيخ المحفوظ بن بيه، رئيس مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، رئيس منتدى أبوظبي للسِّلم، أن الهدف الأسمى للوثائق والإعلانات الدولية هو خدمة السلام وترسيخ الاستقرار في العالم، موجهاً دعوة عاجلة إلى المجتمع الدولي لوقف الحروب والتدمير والتجويع والتهجير، خاصة في ظل ما يشهده العالم من نزاعات مدمرة، وفي مقدمتها ما يجري في غزة. جاء ذلك خلال كلمة معاليه في الجلسة الافتتاحية للمنتدى الدولي الثاني لحوار الوثائق والإعلانات في أوزبكستان، حيث قدم مجموعة من التوصيات الرئيسية شملت الدعوة إلى وقف النزاعات المسلحة، وإطلاق مبادرات مشتركة لتعزيز القيم الإنسانية ومساعدة المحتاجين، والاستثمار في التربية، وحماية دور العبادة، بالإضافة إلى صياغة مقاربة متوازنة تحترم حرية التعبير وتمنع الإساءة إلى المقدسات.

الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
الدوحة: القمة العربية الإسلامية تعكس التضامن الواسع مع قطر
سودانيات يجلسن في مخيم للنازحين فراراً من القتال العنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
اليوم 01:44
مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في الدوحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الدوحة: القمة العربية الإسلامية تعكس التضامن الواسع مع قطر
اليوم 01:44
جانب من افتتاح مدرسة جديدة للتعليم الأساسي في محافظة حضرموت (وام)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر» الإماراتي تفتتح مدرسة بحضرموت وتدشن «مشروع الحقيبة المدرسية»
اليوم 01:44
فلسطينية تجلس في مخيم للنازحين بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية» تحذر من نقص خطير بوحدات الدم
اليوم 01:44
جنود لبنانيون على متن آليات عسكرية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من سلاح المخيمات
اليوم 01:44
