الأخبار العالمية

تراجع غير مسبوق في عدد سكان غزة جراء الحرب

تراجع غير مسبوق في عدد سكان غزة جراء الحرب
13 سبتمبر 2025 09:20

أحمد عاطف (غزة)

قال رئيس قسم الديموغرافيا في الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني، حاتم قرارية، إن قطاع غزة يشهد تراجعاً غير مسبوق في عدد السكان، نتيجة الحرب المستمرة منذ نحو عامين.

وأضاف قرارية، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن التقديرات السكانية الأخيرة تشير إلى انخفاض عدد سكان القطاع إلى 2129724 نسمة، بانخفاض قدره 6 % مقارنة بالتقديرات المتوقعة لمنتصف العام الماضي، بينما تراجع العدد إلى 2114301 نسمة بانخفاض نسبته 10 % عن التقديرات المتوقعة لمنتصف العام الجاري.
وأرجع هذا التراجع الحاد إلى ارتفاع أعداد الضحايا والمفقودين، ونزوح الآلاف من الأهالي إلى خارج القطاع، إضافة إلى الانخفاض الواضح في معدلات المواليد، موضحاً أن سقوط آلاف الضحايا، لا سيما الأطفال والشباب، يهدد بتشويه شكل الهرم السكاني الفلسطيني، خاصة في قاعدته التي تمثل أساس النمو الطبيعي لأي مجتمع.
وذكر المسؤول الفلسطيني أن الخلل الديموغرافي لن يقتصر أثره على الحاضر فقط، بل سيمتد لعقود قادمة، إذ إن فقدان نسبة كبيرة من النساء والرجال في سن الإنجاب، قد يؤدي إلى فجوة ديموغرافية متفاقمة، مما يمثل تحدياً مستقبلياً خطيراً.

وأشار إلى أن الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني فقد مقره بالكامل في قطاع غزة نتيجة العمليات العسكرية، إضافة إلى نزوح موظفي الجهاز العاملين في القطاع، مما جعل العمل الإحصائي المباشر شبه مستحيل. 
وقال: «في ظل هذا الدمار الشامل، يتم الاعتماد على بيانات منظمات الأمم المتحدة، مثل صندوق الأمم المتحدة للسكان (UNFPA) لتوثيق الوضع السكاني في غزة».

