الأخبار العالمية

الاتحاد الأوروبي يرجئ الاتفاق على هدف جديد لمكافحة تغير المناخ

الاتحاد الأوروبي يرجئ الاتفاق على هدف جديد لمكافحة تغير المناخ
13 سبتمبر 2025 11:17

أرجأت دول الاتحاد الأوروبي خططها لاعتماد هدف جديد لخفض انبعاثات الغازات الدفيئة، وذلك بعد اعتراضات من بعض الحكومات، أبرزها فرنسا وألمانيا، على الإسراع في إبرام اتفاق نهائي، بحسب ما أكد ثلاثة دبلوماسيين أوروبيين.
وكان من المقرر أن يوافق وزراء البيئة في الاتحاد يوم 18 سبتمبر على هدف ملزم يقضي بخفض صافي انبعاثات الاتحاد الأوروبي بنسبة 90% بحلول عام 2040 مقارنة بمستويات عام 1990، مع السماح بتغطية جزء من هذا الخفض عبر شراء أرصدة كربونية من الخارج. غير أن سفراء دول الاتحاد قرروا، خلال اجتماع مغلق أمس الجمعة، إلغاء التصويت وتأجيل الملف إلى وقت لاحق، وسط مخاوف من فشل التوصل إلى توافق شامل.
وبينما تدعم دول مثل الدنمارك وإسبانيا وهولندا الهدف الطموح، تعارضه دول أخرى من بينها فرنسا وبولندا وإيطاليا، مطالبة بنقله إلى طاولة قادة الاتحاد الأوروبي الذين سيجتمعون في أكتوبر المقبل. ويزيد ذلك من صعوبة التوصل إلى اتفاق، إذ يتخذ القادة قراراتهم بالإجماع على عكس الوزراء.
وفي محاولة لكسب تأييد الدول المتحفظة، يدرس الدبلوماسيون خيارات بديلة، منها توسيع دور الأرصدة الكربونية في بلوغ الهدف، أو ربط الاتفاق بتعديلات في تشريعات أوروبية أخرى مثل ضريبة الكربون على الواردات، أو الموعد النهائي المقرر في 2035 لحظر سيارات محركات الاحتراق الداخلي.
وأوضحت وزارة البيئة الألمانية أن برلين تؤيد مبدئيًا هدف خفض الانبعاثات بنسبة 90%، لكنها ترى ضرورة مناقشة الملف على مستوى قادة الحكومات قبل إقرار أي اتفاق.

المصدر: وكالات
الاتحاد الأوروبي
تغير المناخ
