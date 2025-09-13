الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

احتجاجات مؤيدة وأخرى مناهضة للهجرة في لندن

مسيرة مؤيدة للهجرة في لندن
13 سبتمبر 2025 18:37

خرج الآلاف في مسيرة مؤيدة وأخرى مناهضة للهجرة في وسط العاصمة البريطانية لندن اليوم السبت حاملين معهم الأعلام الوطنية.
واستجاب محتجون لتظاهرة ينظمها الناشط المناهض للمهاجرين تومي روبنسون.
وذكرت الشرطة أنها دفعت بعدد كبير من القوات في العاصمة البريطانية. ومن المقرر تنظيم احتجاج مضاد تنظمه حركة "واجهوا العنصرية" في مكان قريب بعد صيف حافل بالاحتجاجات في بريطانيا بشأن الهجرة وحرية التعبير.
وبحلول منتصف النهار، احتشد عشرات الآلاف من المحتجين في الشوارع جنوبي نهر التيمز قبل أن يتجهوا نحو وستمنستر حيث يقع مقر البرلمان.
وأعلنت شرطة لندن أنها ستنشر أكثر من 1600 من قوات الأمن في أنحاء العاصمة، اليوم السبت، ومنهم 500 سيجري استقدامهم من قوات أخرى، نظرا لوجود مباريات وفعاليات أخرى إضافة إلى المسيرتين.
وقالت كلير هاينز التي تقود عملية الشرطة "سنتعامل معها كما نتعامل مع أي احتجاجات أخرى، إذ سنقوم بعمل الشرطة دون خوف أو محاباة، لنضمن أن يتمكن الناس من ممارسة حقوقهم القانونية ولكننا سنكون حازمين في التعامل مع الحوادث أو المخالفات في حال وقوعها".
وأصبحت الهجرة القضية السياسية المهيمنة في بريطانيا، إذ تواجه البلاد عددا قياسيا من طلبات اللجوء ووصول مهاجرين في قوارب صغيرة عبر القنال الإنجليزي، منهم أكثر من 28 ألف مهاجر هذا العام.

