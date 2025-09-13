الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

تواصل مناورات "زاباد" العسكرية بين روسيا وبيلاروسيا

إنزال عسكري ضمن مناورات "زاباد"
13 سبتمبر 2025 18:53

تتواصل مناورات (زاباد 2025) العسكرية بين روسيا وبيلاروسيا بمشاركة آلاف الجنود من الدولتين.
وذكرت وكالة "إنترفاكس" الروسية للأنباء أن طائرات روسية مقاتلة من طراز "ميج-31" مزودة بصواريخ باليستية تفوق سرعتها سرعة الصوت أكملت، اليوم السبت، تحليقا استمر أربع ساعات فوق المياه المحايدة لبحر "بارنتس" في إطار هذه المناورات.
وبدأت روسيا وروسيا البيضاء المناورات المشتركة، أمس الجمعة، بعد أيام من إسقاط بولندا طائرات مسيرة داخل مجالها الجوي.
و(كينجال)، التي تعني الخنجر باللغة الروسية، هو صاروخ باليستي فرط صوتي يطلق من الجو وقادر على حمل رؤوس نووية أو ذخيرة تقليدية. 

