الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فرنسا تحاكم نساء يشتبه بانتمائهن سابقا لداعش

قاعة محكمة في باريس (أرشيفية)
13 سبتمبر 2025 20:05

تحاكم ثلاث نساء يشتبه بانتمائهن إلى تنظيم داعش الإرهابي سابقا بينهن ابنة شقيقة الأخوين كلان اللذين أعلنا بصوتهما المسؤولية عن اعتداءات 13 نوفمبر 2015 في فرنسا.
وستمثل النساء اعتبارا من بعد غد الاثنين أمام محكمة في العاصمة الفرنسية باريس بتهمة تشكيل عصابة إرهابية.
وجنيفر كلان، البالغة 34 عاما، هي ابنة شقيقة جان ميشال وفابيان كلان وهما مسؤولان في قسم الدعاية في تنظيم داعش المتطرف يعتقد أنهما قتلا في سوريا، وقد أعلنا بصوتهما مسؤولية التنظيم عن اعتداءات 13 نوفمبر التي أسفرت عن 130 قتيلا وأكثر من 350 جريحا في قاعة "باتكلان" للحفلات وشرفات مطاعم فضلا عن سان دوني شمال العاصمة.
والمتهمتان الأخريان هما كريستين آلان ومايالين دوارت. وتمثل النساء الثلاث أمام محكمة الجنايات الخاصة في باريس بتهم أبرزها الانتماء إلى عصابة أشرار إرهابية.
وتلا فابيان كلان بيان إعلان المسؤولية عن اعتداءات 13 نوفمبر وقد رافقه شقيقه مؤديا أناشيد دينية، وهو "دور أساسي لنشر الإرهاب واستقطاب مقاتلين جدد" على ما اعتبرت في العام 2022 محكمة الجنايات التي حكمت عليهما غيابيا بالسجن مدى الحياة من دون إمكان الإفراج عنهم.
في سعيها للانضمام إلى خاليها في مصر، تزوجت جنيفر كلان في سن السادسة عشرة مع كيفن غونو الذي اختاره لها جان-ميشال كلان.
وقد تبعت الثلاثة اعتبارا من العام 2014 إلى الرقة في سوريا حيث أصبح زوجها أيضا عضوا في تنظيم داعش المتشدد.
وكانت تقيم في الرقة أيضا والدة كيفن غونو، كريستين ألان البالغة 67 عاما. وكانت هذه الأستاذة اعتنقت الإسلام قبل سنوات على ذلك.
وكانت كريستين ألان تعاني الاكتئاب في الماضي وقد لقنها القرآن ابنها البكر توما كولانج المولود في العام 1982 من زواج سابق لها والذي كانت تعتبره "المنقذ".
وقد دفع هذا الأخير زوجته مايالين دوارت التي التقاها أولا في سن المراهقة في منطقة الباسك في جنوب غرب فرنسا ومن ثم عاد والتقاها في الجامعة في تولوز (جنوب غرب) حيث تعرف أيضا على فابيان كلان، إلى اعتناق الدين الإسلامي أيضا. 

أخبار ذات صلة
هنري يكشف مصير زيدان بعد كأس العالم
ماكرون: فرنسا ستنشر مقاتلات لحماية المجال الجوي البولندي
المصدر: آ ف ب
محاكمة
داعش
فرنسا
آخر الأخبار
سودانيات يجلسن في مخيم للنازحين فراراً من القتال العنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
اليوم 01:44
مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في الدوحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الدوحة: القمة العربية الإسلامية تعكس التضامن الواسع مع قطر
اليوم 01:44
جانب من افتتاح مدرسة جديدة للتعليم الأساسي في محافظة حضرموت (وام)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر» الإماراتي تفتتح مدرسة بحضرموت وتدشن «مشروع الحقيبة المدرسية»
اليوم 01:44
فلسطينية تجلس في مخيم للنازحين بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية» تحذر من نقص خطير بوحدات الدم
اليوم 01:44
جنود لبنانيون على متن آليات عسكرية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من سلاح المخيمات
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©