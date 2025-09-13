حريق داخل منشأة نفط كبيرة في روسيا جراء قصف

قال مسؤول روسي إن حريقا اندلع، اليوم السبت، في مصفاة نفط بمدينة "أوفا" في منطقة بشكيريا بعد هجوم بمسيرات.

وأكدرادي خابيروف حاكم منطقة باشكورتوستان عبر تطبيق تلغرام "اليوم، تعرضت منشأة باشنفط لهجوم شن بواسطة مسيّرات. واندلع حريق تجري مكافحته الآن".

وقال خابيروف إن إحدى المسيرات أُسقطت فوق موقع إنتاج، مما أدى إلى اندلاع حريق، مضيفا أن الأضرار التي لحقت بالمنشأة كانت محدودة ولم تقع إصابات.

وأضاف أن طائرة مسيرة ثانية أُسقطت أيضا.

وأظهر مقطع فيديو، نُشر على قنوات تلغرام المحلية، جسما يطير داخل المنشأة، تلته كرة نارية كبيرة.

وتقع مدينة أوفا، حيث توجد المنشأة النفطية، على بعد حوالي 1400 كيلومتر من الحدود مع أوكرانيا.