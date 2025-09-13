الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

جرحى جراء انفجار مقهى في العاصمة الإسبانية

انفجار مقهى في العاصمة الإسبانية مدريد
13 سبتمبر 2025 21:58

أصيب 25 شخصا، بجروح ثلاثة منهم في حالة خطرة، في انفجار دمر مقهى في العاصمة الإسبانية مدريد، اليوم السبت، وفق ما أعلن الدفاع المدني. 
وأفاد الدفاع المدني على موقعه الإلكتروني بأن الإطفائيين يقومون بإزالة الأنقاض في المبنى الواقع في حي "فاييكاس"، ونشر لقطات لسقف المقهى المنهار جزئيا والطوب المتناثر على الأرض.
ودمر الانفجار الأبواب، وتناثرت شظايا الزجاج على الطريق في الخارج.

أخبار ذات صلة
مدريد تستضيف نهائي دوري أبطال أوروبا 2027
انفجار شاحنة غاز في المكسيك يخلّف قتلى وعشرات الجرحى

وقال الشاهد فرناندو سانشيس لمحطة "ار تي في إي"، "كنا في الشقة وشعرنا بالانفجار وخرجنا فورا... وقد عمت الفوضى".
وانتشرت سيارات الإطفاء والإسعاف وعناصر الشرطة في المكان، بحسب سانشيس.
وذكرت وسائل إعلام إسبانية أن الانفجار ناجم عن تسرب غاز.
إلا أن إيماكولادا سانس المسؤولة عن الأمن وحالات الطوارئ في بلدية مدريد، قالت إنه "من المبكر التكهن بسبب" الانفجار.
وعالج الدفاع المدني وفرق الإسعاف 25 شخصا، ثلاثة منهم في حالة "خطرة" واثنان في حالة "يحتمل أنها خطرة".
وقالت أجهزة الطوارئ إنه تم نشر كلاب بوليسية وطائرات مسيّرة لدعم جهود الاستجابة.
وأكدت سانس لصحافيين "نستبعد أن يكون أشخاص عالقين تحت الأنقاض".
وأشارت إلى أن المقيمين في تسع شقق في المبنى الذي هزه الانفجار "سيؤمن لهم مأوى للأيام القليلة المقبلة على الأقل".

المصدر: وكالات
مدريد
انفجار
مقهى
آخر الأخبار
سودانيات يجلسن في مخيم للنازحين فراراً من القتال العنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
اليوم 01:44
مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في الدوحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الدوحة: القمة العربية الإسلامية تعكس التضامن الواسع مع قطر
اليوم 01:44
جانب من افتتاح مدرسة جديدة للتعليم الأساسي في محافظة حضرموت (وام)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر» الإماراتي تفتتح مدرسة بحضرموت وتدشن «مشروع الحقيبة المدرسية»
اليوم 01:44
فلسطينية تجلس في مخيم للنازحين بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية» تحذر من نقص خطير بوحدات الدم
اليوم 01:44
جنود لبنانيون على متن آليات عسكرية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من سلاح المخيمات
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©