الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

الصين: لا نشارك في الحروب ولا نخطط لذلك

وزير الخارجية الصيني وانغ يي
13 سبتمبر 2025 22:59

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم السبت، إن بلاده لا تشارك في الحروب ولا تخطط لذلك، وذلك بعد أن حثت الولايات المتحدة حلفاءها على فرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط الروسي ومنهم الصين.
وحثت واشنطن الدول التي تشتري النفط الروسي على التوقف عن القيام بذلك في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة التوصل لاتفاق ينهي الأزمة في أوكرانيا.
وفرضت واشنطن رسوما جمركية على الهند لشرائها شحنات روسية.
وذكر بيان، صادر عن وزارة الخارجية الصينية، أن وانغ أكد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السلوفيني في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، أن الحرب لا يمكن أن تحل المشكلات وأن العقوبات تزيدها تعقيدا.

أخبار ذات صلة
محادثات جديدة بين أميركا والصين بشأن الرسوم الجمركية
سهيل بن بطي يطمئن على تحضيرات جامعة الشارقة لخوض مونديال الصين
المصدر: وكالات
الصين
الأزمة الأوكرانية
رسوم جمركية
آخر الأخبار
سودانيات يجلسن في مخيم للنازحين فراراً من القتال العنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
اليوم 01:44
مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في الدوحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الدوحة: القمة العربية الإسلامية تعكس التضامن الواسع مع قطر
اليوم 01:44
جانب من افتتاح مدرسة جديدة للتعليم الأساسي في محافظة حضرموت (وام)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر» الإماراتي تفتتح مدرسة بحضرموت وتدشن «مشروع الحقيبة المدرسية»
اليوم 01:44
فلسطينية تجلس في مخيم للنازحين بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية» تحذر من نقص خطير بوحدات الدم
اليوم 01:44
جنود لبنانيون على متن آليات عسكرية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من سلاح المخيمات
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©