الصين: لا نشارك في الحروب ولا نخطط لذلك

قال وزير الخارجية الصيني وانغ يي، اليوم السبت، إن بلاده لا تشارك في الحروب ولا تخطط لذلك، وذلك بعد أن حثت الولايات المتحدة حلفاءها على فرض رسوم جمركية على الدول التي تشتري النفط الروسي ومنهم الصين.

وحثت واشنطن الدول التي تشتري النفط الروسي على التوقف عن القيام بذلك في الوقت الذي تحاول فيه الولايات المتحدة التوصل لاتفاق ينهي الأزمة في أوكرانيا.

وفرضت واشنطن رسوما جمركية على الهند لشرائها شحنات روسية.

وذكر بيان، صادر عن وزارة الخارجية الصينية، أن وانغ أكد، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره السلوفيني في العاصمة السلوفينية ليوبليانا، أن الحرب لا يمكن أن تحل المشكلات وأن العقوبات تزيدها تعقيدا.