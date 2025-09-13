الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

طائرة مسيرة تخترق مجال رومانيا الجوي

طائرتان من طراز إف-16 (أرشيفية)
13 سبتمبر 2025 23:10

قالت وزارة الدفاع الرومانية إن رومانيا سارعت بإرسال طائرتين مقاتلتين، اليوم السبت، عندما اخترقت طائرة مسيرة المجال الجوي للبلاد بالقرب من الحدود مع أوكرانيا.
كما دفع التهديد بشن هجمات بطائرات مسيرة بولندا إلى نشر طائرات وإغلاق مطار في مدينة لوبلين شرق البلاد، وذلك بعد ثلاثة أيام من إسقاطها طائرات مسيرة إثر دخولها المجال الجوي للبلاد.
وشهدت رومانيا، وهي دولة عضو في الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي (الناتو) وتشترك مع أوكرانيا في حدود طولها 650 كيلومترا، سقوط شظايا طائرات مسيرة على أراضيها مرارا منذ بداية الأزمة الحالية في أوكرانيا.
وقالت وزارة الدفاع الرومانية، في بيان، إنها أرسلت، اليوم السبت، طائرتين مقاتلتين من طراز إف-16، وحثت السكان في مقاطعة تولسيا الجنوبية الشرقية بالقرب من نهر الدانوب والحدود الأوكرانية على الاحتماء.
وأضافت أن المقاتلتين رصدتا طائرة مسيرة داخل المجال الجوي، وتتبعتاها حتى اختفت عن الرادار على بعد 20 كيلومترا جنوب غربي قرية "تشيليا فيشي".
وجاء في البيان "لم تحلق الطائرة المسيرة فوق مناطق مأهولة بالسكان ولم تشكل خطرا مباشرا على السكان".
وأعلن حلف الناتو، أمس الجمعة، عن خطط لتعزيز الدفاع عن الجناح الشرقي لأوروبا، بعدما أسقطت بولندا طائرات مسيرة انتهكت مجالها الجوي.
ووافق المشرعون الرومانيون على قانون في وقت سابق من هذا العام يتيح للجيش إسقاط الطائرات المسيرة التي تنتهك المجال الجوي الروماني خلال وقت السلم، بناء على مستويات التهديد والمخاطر على حياة البشر والممتلكات.

أخبار ذات صلة
بولندا تنشر مقاتلات بسبب تهديد الطائرات المسيرة
حريق داخل منشأة نفط كبيرة في روسيا جراء قصف
المصدر: رويترز
رومانيا
المجال الجوي
مقاتلات
طائرة مسيرة
آخر الأخبار
سودانيات يجلسن في مخيم للنازحين فراراً من القتال العنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
اليوم 01:44
مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في الدوحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الدوحة: القمة العربية الإسلامية تعكس التضامن الواسع مع قطر
اليوم 01:44
جانب من افتتاح مدرسة جديدة للتعليم الأساسي في محافظة حضرموت (وام)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر» الإماراتي تفتتح مدرسة بحضرموت وتدشن «مشروع الحقيبة المدرسية»
اليوم 01:44
فلسطينية تجلس في مخيم للنازحين بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية» تحذر من نقص خطير بوحدات الدم
اليوم 01:44
جنود لبنانيون على متن آليات عسكرية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من سلاح المخيمات
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©