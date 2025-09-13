الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

محادثات جديدة بين أميركا والصين بشأن الرسوم الجمركية

علما الصين والولايات المتحدة
13 سبتمبر 2025 23:20

قال مسؤول في مكتب الممثل التجاري الأميركي جيمسون جرير، اليوم السبت، إن هذا الأخير سيشارك في جولة جديدة من المحادثات مع مسؤولين صينيين في العاصمة الإسبانية مدريد غدا الأحد.
وأضاف المسؤول أنه سيتم، خلال المحادثات، مناقشة قضايا التجارة وقضايا اقتصادية أخرى، بما في ذلك المهلة التي تنتهي يوم الأربعاء لمطالبة تطبيق "تيك توك" بالتخلي عن أصولها في الولايات المتحدة.
وسينضم جرير إلى وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت في المحادثات التي ستجرى مع هي ليفنغ نائب رئيس الوزراء الصيني ومسؤولين اقتصاديين صينيين كبار آخرين.
كان آخر اجتماع للمسؤولين الثلاثة إلى جانب كبير المفاوضين التجاريين الصينيين لي تشنغ قانغ في ستوكهولم عاصمة السويد في يوليو الماضي، حيث اتفقوا من حيث المبدأ على تمديد هدنة تجارية لمدة 90 يوما، والتي خفضت بشكل كبير الرسوم الجمركية المضادة من كلا الجانبين، وأعادت تدفق المعادن الأرضية النادرة من الصين إلى الولايات المتحدة.
ووافق الرئيس الأميركي دونالد ترامب على تمديد الرسوم الجمركية الأميركية الحالية على السلع الصينية، والتي تبلغ حوالي 55 بالمئة حتى العاشر من نوفمبر المقبل.
وقالت وزارة الخزانة الأميركية إن محادثات مدريد ستشمل مجموعة من القضايا التجارية والاقتصادية، بما في ذلك الجهود الأميركية الصينية المشتركة لمكافحة غسل الأموال.

المصدر: وكالات
