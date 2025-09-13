الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

البنك الدولي يخصص 70 % من حزمة 100 مليار دولار لأفريقيا

البنك الدولي يخصص 70 % من حزمة 100 مليار دولار لأفريقيا
14 سبتمبر 2025 01:44

أديس أبابا (وكالات) 

أعلن مسؤول تنفيذي بالبنك الدولي أنه سوف يخصص لأفريقيا 70% من أصل 100 مليار دولار جمعها أحد أذرع البنك الدولي لتقديم تمويل ميسور لأشد الدول فقراً في العالم وهو ما قد يساعد في تخفيف تأثير تراجع المساعدات. وقال أليكس فان تروتسينبورج، المدير العام «كنا واضحين للغاية أن البنك مازال ملتزماً بشدة تجاه أفريقيا»، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء. 
وتظهر البيانات الأولية التي أصدرتها منظمات التعاون الاقتصادي والتنمية في أبريل، انخفاض المساعدة التنموية الرسمية المقدمة للقارة من الدول التي تشكل لجنة المساعدات التابعة لها، بواقع 1% إلى 42 مليار دولار العام الماضي. ومن المتوقع حدوث المزيد من الانخفاض بعدما خفض الرئيس الأميركي دونالد ترامب التمويل لكثير من برامج المساعدات ووجهت الدول الأوروبية المزيد من الأموال لقطاع الدفاع.

أخبار ذات صلة
«البنتاجون»: خطة لنشر ألف جندي في لويزيانا
ترامب يأمر بتنكيس الأعلام حداداً على تشارلي كيرك
البنك الدولي
أفريقيا
التعاون الاقتصادي
الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
آخر الأخبار
سودانيات يجلسن في مخيم للنازحين فراراً من القتال العنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
اليوم 01:44
مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في الدوحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الدوحة: القمة العربية الإسلامية تعكس التضامن الواسع مع قطر
اليوم 01:44
جانب من افتتاح مدرسة جديدة للتعليم الأساسي في محافظة حضرموت (وام)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر» الإماراتي تفتتح مدرسة بحضرموت وتدشن «مشروع الحقيبة المدرسية»
اليوم 01:44
فلسطينية تجلس في مخيم للنازحين بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية» تحذر من نقص خطير بوحدات الدم
اليوم 01:44
جنود لبنانيون على متن آليات عسكرية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من سلاح المخيمات
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©