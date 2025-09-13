الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

واشنطن: ملتزمون بالدفاع عن كل «شبر من أراضي الناتو»

واشنطن: ملتزمون بالدفاع عن كل «شبر من أراضي الناتو»
14 سبتمبر 2025 01:44

نيويورك (وكالات)

أكدت الولايات المتحدة أنها تقف بقوة بجانب حلفائها في حلف شمال الأطلسي «الناتو» عقب انتهاك روسيا المجال الجوي البولندي بطائرات مسيرة. وقالت القائم بأعمال السفير الأميركي دوروثي شيا مساء أمس، في نيويورك في اجتماع خاص لمجلس الأمن بشأن الوضع، إن الولايات المتحدة تتشاور مع بولندا وحلفاء آخرين بـ«الناتو» ونطمئنهم أننا سوف ندافع عن كل شبر من أراضي «الناتو»، مشيرة إلى أن هذه الواقعة لا تساعد الجهود الاستثنائية التي بذلتها الولايات المتحدة في الأسابيع الأخيرة للتوسط لإنهاء الحرب في أوكرانيا.
 وبعث الرئيس الأميركي دونالد ترامب برسالة إلى دول حلف شمال الأطلسي، أمس، يحثهم فيها على وقف شراء النفط الروسي وفرض عقوبات كبيرة على موسكو لإنهاء حربها على أوكرانيا.
 وقال في منشور على مواقع التواصل الاجتماعي «أنا مستعد لفرض عقوبات كبيرة على روسيا عندما توافق جميع دول حلف شمال الأطلسي على فعل الشيء نفسه، وتبدأ في ذلك، وعندما تتوقف جميع دول الحلف عن شراء النفط من روسيا».
 في الأثناء، قالت وزارة الدفاع الروسية، أمس، إن قواتها سيطرت على قرية نوفوميكولايفكا في منطقة دنيبروبيتروفسك جنوب شرق أوكرانيا. ونقلت وكالات الأنباء الروسية عن وزارة الدفاع قولها إن القوات الروسية قصفت بنية تحتية أوكرانية لطائرات بعيدة المدى وأسقطت 340 طائرة مسيرة أوكرانية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

