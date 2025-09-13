فقدان أشخاص بعد اصطدام سفينتين قبالة موريتانيا

اعتبر خمسة موريتانيين في عداد المفقودين بعد حادث اصطدام مروع، الجمعة، قبالة شواطئ موريتانيا بين سفينتي صيد فيما أُنقذ نحو عشرين شخصا بينهم ثلاثة إسبان، على ما أفاد السبت جهاز الإنقاذ البحري الإسباني.

وقال الناطق باسم الجهاز ردا على استفسار إن "السلطات الموريتانية أبلغتنا اليوم (السبت) بأن حادث اصطدام وقع أمس (الجمعة)" بين سفينتي "رايت ويل" و"تافرا 3".

وأوضح المصدر نفسه أن السلطات الموريتانية "أبلغت أن السفينة الثانية غرقت وكان على متنها طاقم مؤلف من 26 شخصا، أنقذ 21 منهم".

وأضاف "ثمة خمسة مفقودين موريتانيين فيما أُنقذ ثلاثة أسبان".

وفي بيان صحفي، قالت سلطات منطقة غاليثيا في شمال غرب إسبانيا إن السفينة "تافرا 3" غرقت قبالة شواطئ موريتانيا.

وأوضح بيان صادر عن حكومة غاليثيا "ثمة خمسة مفقودين حاليا من الجنسية الموريتانية فيما تمكن بقية الطاقم ومن بينهم ثلاثة أسبان من الوصول إلى اليابسة".