الأحد 14 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

فقدان أشخاص بعد اصطدام سفينتين قبالة موريتانيا

اصطدام سفينتي صيد قبالة موريتانيا
14 سبتمبر 2025 00:33

اعتبر خمسة موريتانيين في عداد المفقودين بعد حادث اصطدام مروع، الجمعة، قبالة شواطئ موريتانيا بين سفينتي صيد فيما أُنقذ نحو عشرين شخصا بينهم ثلاثة إسبان، على ما أفاد السبت جهاز الإنقاذ البحري الإسباني.
وقال الناطق باسم الجهاز ردا على استفسار إن "السلطات الموريتانية أبلغتنا اليوم (السبت) بأن حادث اصطدام وقع أمس (الجمعة)" بين سفينتي "رايت ويل" و"تافرا 3".
وأوضح المصدر نفسه أن السلطات الموريتانية "أبلغت أن السفينة الثانية غرقت وكان على متنها طاقم مؤلف من 26 شخصا، أنقذ 21 منهم".
وأضاف "ثمة خمسة مفقودين موريتانيين فيما أُنقذ ثلاثة أسبان".
وفي بيان صحفي، قالت سلطات منطقة غاليثيا في شمال غرب إسبانيا إن السفينة "تافرا 3" غرقت قبالة شواطئ موريتانيا.
وأوضح بيان صادر عن حكومة غاليثيا "ثمة خمسة مفقودين حاليا من الجنسية الموريتانية فيما تمكن بقية الطاقم ومن بينهم ثلاثة أسبان من الوصول إلى اليابسة".

أخبار ذات صلة
«الإمارات للدراجات» يُتوج بكأس ساباتيني في إيطاليا
ريال مدريد ومارسيليا.. «الخطورة العالية»!
المصدر: آ ف ب
تصادم سفينتين
موريتانيا
إسبانيا
آخر الأخبار
سودانيات يجلسن في مخيم للنازحين فراراً من القتال العنيف (رويترز)
الأخبار العالمية
الإمارات تؤكد ضرورة استعادة السلام والأمن في السودان
اليوم 01:44
مبنى متضرر استُهدف بغارة إسرائيلية في الدوحة (أ ف ب)
الأخبار العالمية
الدوحة: القمة العربية الإسلامية تعكس التضامن الواسع مع قطر
اليوم 01:44
جانب من افتتاح مدرسة جديدة للتعليم الأساسي في محافظة حضرموت (وام)
الأخبار العالمية
«الهلال الأحمر» الإماراتي تفتتح مدرسة بحضرموت وتدشن «مشروع الحقيبة المدرسية»
اليوم 01:44
فلسطينية تجلس في مخيم للنازحين بمدينة غزة (رويترز)
الأخبار العالمية
«الصحة الفلسطينية» تحذر من نقص خطير بوحدات الدم
اليوم 01:44
جنود لبنانيون على متن آليات عسكرية (أرشيفية)
الأخبار العالمية
الجيش اللبناني يتسلم 8 شاحنات من سلاح المخيمات
اليوم 01:44
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©