الأخبار العالمية

عشرات القتلى والمصابين في حادث مروري بالمكسيك

أرشيفية
14 سبتمبر 2025 10:58

 لقي 15 شخصاً على الأقل حتفهم، وأصيب 41 آخرون في حادث سير في المكسيك.

وأوضحت السلطات المحلية، أن الحادث وقع جنوب شرق المكسيك، عندما انقلبت شاحنة للنقل الثقيل واصطدمت بسيارة صغيرة وحافلة كانت تنقل عمال بناء على طريق بين ميريدا وكامبتشيه، ما أدى إلى سقوط 15 قتيلاً و41 جريحاً.

وهذا الحادث الدامي هو الثالث من نوعه في المكسيك خلال أقل من أسبوع، حيث لقي 10 أشخاص حتفهم وأصيب 41 جراء اصطدام قطار شحن بحافلة عند تقاطع للسكك الحديد في ولاية مكسيكو.

وارتفعت حوادث الطرق في المكسيك بشكل حاد في السنوات الأخيرة، من 301 ألفا و678 في عام 2020 إلى 377 ألفا و231 في عام 2022، وفق أحدث البيانات الصادرة عن المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا.

وفي أواخر يناير الماضي، قضى 19 شخصا وأصيب 22 آخرون في حادث طريق في ولاية سينالوا شمال غرب البلاد. 

المصدر: وام
حادث تصادم
المكسيك
