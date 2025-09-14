الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

تحذيرات من موجة أمطار موسمية جديدة في باكستان

فيضانات في باكستان(أرشيفية)
14 سبتمبر 2025 11:33

أصدرت الهيئة الإقليمية لإدارة الكوارث في إقليم البنجاب شرقي باكستان، إنذارا قبيل حلول الموجة الحادية عشرة للأمطار الموسمية، محذرة من احتمال حدوث فيضانات للأنهار والجداول والسهول الفيضية.

ونقلت صحيفة "ذا نيشن" الباكستانية اليوم الأحد عن المتحدث باسم الهيئة القول، إنه من المتوقع هطول أمطار غزيرة في مناطق مستجمعات المياه العليا للأنهار، خلال الفترة من بعد غد الثلاثاء وحتى يوم الجمعة المقبل.

وحذرت الهيئة من احتمالية أن تؤدي الأمطار الغزيرة إلى ارتفاع منسوب المياه، ما يشكل خطراً على المناطق المعرضة للفيضانات. ونصحت الهيئة المواطنين بتوخي الحذر والإبلاغ عن حالات الطوارئ على خط المساعدة 1129.

المصدر: وكالات
أمطار موسمية
فيضانات
باكستان
