الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
الأخبار العالمية

أوكرانيا تهاجم مصنعا للكيماويات في روسيا

قصف مصنع للكيماويات في روسيا
14 سبتمبر 2025 20:16

أفاد مصدر من الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، اليوم الأحد، بأن أوكرانيا هاجمت مصنعا للكيماويات، في منطقة بيرم الروسية، على بعد أكثر من 1500 كيلومتر من الحدود الأوكرانية.
وأضاف المصدر أن الهجوم نفّذ باستخدام طائرات مسيّرة على شركة "ميتافراكس كيميكالز بي جي إس سي" التي تنتج مواد تستخدم في تصنيع المتفجرات.
وقال المصدر إن معدات تضررت جراء الهجوم.
وكان حاكم المنطقة دميتري ماخونين أعلن، أمس السبت عبر تطبيق "تلغرام"، أن "مؤسسة صناعية" في مدينة جوباخا تعرضت لهجوم بطائرة مسيّرة، من دون أن يتسبب في وقوع إصابات، مؤكدا أن المصنع لا يزال يعمل "بشكل طبيعي".
ووفقا لتقارير إعلامية، فإن جوباخا هي موطن رئيسي لشركات تعمل في الصناعة الكيميائية.

