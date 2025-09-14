رئيس وزراء بريطانيا يرد على مظاهرات اليمين المتطرف

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأحد، إنه لن يسمح بـ"ترهيب" بعض الأشخاص بسبب "خلفيتهم أو لون بشرتهم"، غداة تظاهرة كبرى لليمين المتطرف تخلّلتها مناوشات مع الشرطة.

في أول تعليق له على التظاهرة، التي جرت السبت ونظمها الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون، دان ستارمر هجمات تعرّض لها عناصر الشرطة.

وجاء، في منشور لستارمر على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "للناس الحق في التظاهر السلمي. هذا الأمر هو عنصر جوهري من قيم بلادنا"، غداة تجمّع محتجين قرب مقر رئاسة الحكومة رافعين أعلام إنكلترا وبريطانيا.

لكنه شدّد على أنه "لا تسامح مع مهاجمة عناصر الشرطة الذين يقومون بواجباتهم، أو مع شعور أشخاص بالترهيب في شوارعنا بسبب خلفيتهم أو لون بشرتهم".

وقال رئيس حكومة اليسار الوسط إن "بريطانيا أمة بنيت بكل فخر على التسامح والتنوع والاحترام".

وتابع "يمثّل علمنا بلدنا المتنوّع ولن نتخلى عنه لأولئك الذين يستخدمونه رمزا للعنف والخوف والانقسام".

في حصيلة جديدة نُشرت اليوم الأحد، أفادت الشرطة بتوقيف 24 شخصا بعدما أعلنت في اليوم السابق أنها أوقفت 26 شخصا، لافتة إلى مواجهة عناصر الشرطة "عنفا غير مقبول" خلال محاولتهم ضبط الأمور في التحرّك.

وأوضحت أن الموقوفين ثلاث نساء و21 رجلا، أكبرهم يبلغ 58 عاما وأصغرهم 19 عاما.

وأصيب في مناوشات شهدها التحرّك 26 شرطيا، أربعة منهم بجروح خطرة.