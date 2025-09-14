الإثنين 15 سبتمبر 2025 أبوظبي الإمارات
دبي °C
الشارقة °C
العين °C
عجمان °C
رأس الخيمة°C
الفجيرة°C
أم القيوين°C
مواقيت الصلاة
الفجر
الظهر
العصر
المغرب
العشاء
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
قصة صورة إنفوجراف كاريكتير بودكاست
أخبار اقتصادية أسواق أسهم عملات سلع
أبرز الأخبار
عدد اليوم
عدد اليوم
الأخبار العالمية

رئيس وزراء بريطانيا يرد على مظاهرات اليمين المتطرف

رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر
14 سبتمبر 2025 21:18

قال رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، اليوم الأحد، إنه لن يسمح بـ"ترهيب" بعض الأشخاص بسبب "خلفيتهم أو لون بشرتهم"، غداة تظاهرة كبرى لليمين المتطرف تخلّلتها مناوشات مع الشرطة.
في أول تعليق له على التظاهرة، التي جرت السبت ونظمها الناشط اليميني المتطرف تومي روبنسون، دان ستارمر هجمات تعرّض لها عناصر الشرطة.
وجاء، في منشور لستارمر على منصة "إكس" للتواصل الاجتماعي "للناس الحق في التظاهر السلمي. هذا الأمر هو عنصر جوهري من قيم بلادنا"، غداة تجمّع محتجين قرب مقر رئاسة الحكومة رافعين أعلام إنكلترا وبريطانيا.
لكنه شدّد على أنه "لا تسامح مع مهاجمة عناصر الشرطة الذين يقومون بواجباتهم، أو مع شعور أشخاص بالترهيب في شوارعنا بسبب خلفيتهم أو لون بشرتهم".
وقال رئيس حكومة اليسار الوسط إن "بريطانيا أمة بنيت بكل فخر على التسامح والتنوع والاحترام".
وتابع "يمثّل علمنا بلدنا المتنوّع ولن نتخلى عنه لأولئك الذين يستخدمونه رمزا للعنف والخوف والانقسام".
في حصيلة جديدة نُشرت اليوم الأحد، أفادت الشرطة بتوقيف 24 شخصا بعدما أعلنت في اليوم السابق أنها أوقفت 26 شخصا، لافتة إلى مواجهة عناصر الشرطة "عنفا غير مقبول" خلال محاولتهم ضبط الأمور في التحرّك.
وأوضحت أن الموقوفين ثلاث نساء و21 رجلا، أكبرهم يبلغ 58 عاما وأصغرهم 19 عاما.
وأصيب في مناوشات شهدها التحرّك 26 شرطيا، أربعة منهم بجروح خطرة.

أخبار ذات صلة
احتجاجات مؤيدة وأخرى مناهضة للهجرة في لندن
تمديد حظر التجوال في النيبال
المصدر: وكالات
كير ستارمر
اليمين المتطرف
احتجاجات
مظاهرات
آخر الأخبار
43 مليار يورو خسائر الاتحاد الأوروبي جراء الطقس المتقلب خلال 2025
الأخبار العالمية
43 مليار يورو خسائر الاتحاد الأوروبي جراء الطقس المتقلب خلال 2025
اليوم 15:49
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
علوم الدار
المكتب الإعلامي لحكومة الإمارات يطلق دورة جديدة من برنامج "صناع المحتوى التخصصيين"
اليوم 15:38
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
الرياضة
مشاركة عالمية في «هوك سوبر» لمصارعة الذراعين
اليوم 15:30
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى «مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة»
اليوم 15:25
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اقتصاد
الإمارات تنضم إلى "مذكرة التفاهم لدول البريكس بشأن المنافسة"
اليوم 15:25
للاشتراك بالنشرة الإخبارية
علوم الدار
الأخبار العالمية
اقتصاد
الرياضة
وجهات نظر
الترفيه
التعليم والمعرفة
فيديو
إنفوجراف
قصة صورة
كاريكاتير
برامج
عن الاتحاد
بيان الخصوصية
شروط الخدمة
اتصل بنا
إخلاء مسؤولية
Aletihad English
جميع الحقوق محفوظة لمركز الاتحاد للأخبار 2025©