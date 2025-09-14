الكونغو الديمقراطية تبدأ حملة تطعيم ضد إيبولا

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الأحد، بدء حملة تطعيم في إقليم كاساي الواقع جنوبي الكونغو الديمقراطية للمعرضين للإصابة بفيروس إيبولا والأطقم الصحية في الخطوط الأمامية.

كانت البلاد أعلنت عن تفشي المرض شديد العدوى في وقت سابق من هذا الشهر في منطقة "بولابيه" بإقليم كاساي، وقد أسفر حتى الآن عن وفاة ما لا يقل عن 16 شخصا و68 حالة يشتبه بإصابتها بالمرض، وذلك وفقا لإحاطة لمراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها في أفريقيا الأسبوع الماضي.

وقالت منظمة الصحة العالمية إنه تم إرسال 400 جرعة أولية فقط من لقاح "إرفيبو"، على أن يتم تسليم باقي الجرعات لاحقا.

وأفادت المنظمة بأن من المتوقع أن تتسارع وتيرة التطعيم لاحقا بعدما وافقت مجموعة التنسيق الدولية لتوفير اللقاحات على توفير نحو 45 ألف جرعة إضافية، لتضاف إلى مخزون أولي من 2000 جرعة كان موجودا بالفعل في البلاد.